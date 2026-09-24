POZNATO KAKO ĆE IZGLEDATI METRO STANICA BELE VODE: Izdata dozvola za gradnju u novom urbanom području
Pre nekoliko sedmica Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preduzeću Beogradski metro i voz, kao investitoru, izdalo je građevinsku dozvolu za građevinske radove na stanici Bele vode, neophodne za lansiranje TBM-a odnosno takozvane metro krtice, a sada je poznato i kako će ova stanica na prvoj liniji metroa izgledati, odnosto šta će sadržati.
Reč je o, kako navode iz JKP Beogradski metro i voz, stanici koja će se nalaziti u novom urbanom području pored buduće škole i zdravstvenog centra.
Metro stanica Bele vode biće smeštena ispod buduće sabirne saobraćajnice (sa 2x2 trake) koja će povezivati Ulicu Milorada Jovanovića sa magistralnom ulicom kojoj predstoji uređenje.
Sama stanica biće podzemna sa jednim mezaninom, odnosno plitka podzemna stanica sa tri nivoa: velikim holom, peronom i podperonom. Nivo perona nalaziće se na oko 13,95 m ispod nivoa ulaza u stanicu.
U stanici će biti četiri lifta, dva javna ulaza i bezbednosna područja čekanja za osobe sa invaliditetom. Svaki peron imaće po dva pristupa - stepenište i pokretne stepenice. Postojaće i stepenice za hitne slučajeve.
Stanica će imati prepoznatljiv kosi krov, fasadu od cigle i stakla, a zastakljeni delovi moći će da se otvaraju radi prirodne ventilacije. Plafoni u javnim delovima biće sa sistemom Hunter Douglas i sa ugrađenim LED trakama.
Ova stanica je posebno važna jer će, kako ukazuju iz Beogradskog metroa i voza, upravo odatle krenuti jedna od dve TBM mašine, koja će kopati tunel linije 1 ka stanici Sajam.
kurir.rs/eKapija