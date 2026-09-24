Slušaj vest

Pre nekoliko sedmica Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preduzeću Beogradski metro i voz, kao investitoru, izdalo je građevinsku dozvolu za građevinske radove na stanici Bele vode, neophodne za lansiranje TBM-a odnosno takozvane metro krtice, a sada je poznato i kako će ova stanica na prvoj liniji metroa izgledati, odnosto šta će sadržati.

Reč je o, kako navode iz JKP Beogradski metro i voz, stanici koja će se nalaziti u novom urbanom području pored buduće škole i zdravstvenog centra.

Metro stanica Bele vode biće smeštena ispod buduće sabirne saobraćajnice (sa 2x2 trake) koja će povezivati Ulicu Milorada Jovanovića sa magistralnom ulicom kojoj predstoji uređenje.

Foto: JKP Beogradski metro i voz

Sama stanica biće podzemna sa jednim mezaninom, odnosno plitka podzemna stanica sa tri nivoa: velikim holom, peronom i podperonom. Nivo perona nalaziće se na oko 13,95 m ispod nivoa ulaza u stanicu.

U stanici će biti četiri lifta, dva javna ulaza i bezbednosna područja čekanja za osobe sa invaliditetom. Svaki peron imaće po dva pristupa - stepenište i pokretne stepenice. Postojaće i stepenice za hitne slučajeve.

Stanica će imati prepoznatljiv kosi krov, fasadu od cigle i stakla, a zastakljeni delovi moći će da se otvaraju radi prirodne ventilacije. Plafoni u javnim delovima biće sa sistemom Hunter Douglas i sa ugrađenim LED trakama.

Ova stanica je posebno važna jer će, kako ukazuju iz Beogradskog metroa i voza, upravo odatle krenuti jedna od dve TBM mašine, koja će kopati tunel linije 1 ka stanici Sajam.