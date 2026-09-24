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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, nastavno-naučna baza Fakulteta medicinskih nauka, dobio je značajno priznanje za akademsko-istraživačke aktivnosti u oblasti radijacione i ginekološke onkologije u Centralnoj i Istočnoj Evropi – Certificate of Recognition for Academic Research Activities, koje dodeljuje Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group (CEEGOG).

Priznanje je UKC Kragujevac dodeljeno kao jednoj od najaktivnijih ustanova u oblasti akademskih, nesponzorisanih istraživanja radijacione i ginekološke onkologije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u konkurenciji više od 70 evropskih institucija.

Sertifikat je u ime Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac primila docent dr Marija Živković Radojević, koja je predvodila tim za ginekološku onkologiju Klinike za radijacionu onkologiju UKC Kragujevac.

Docent dr Marija Živković Radojević članica je Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group (CEEGOG), a izabrana je i za Future Investigator Leader za translaciona istraživanja u okviru European Network for Gynecological Oncological Trial Groups (ENGOT), jedne od značajnijih evropskih mreža posvećenih istraživanjima u oblasti ginekološke onkologije.

Iz UKC Kragujevac istakli su da je priznanje rezultat kontinuiranog rada i angažovanja tima Klinike za radijacionu onkologiju, kao i potvrda kvaliteta naučno-istraživačkog rada ustanove i njenih stručnjaka.

Kako su naveli, priznanje predstavlja i podsticaj za dalje uključivanje UKC Kragujevac u međunarodna akademska istraživanja i evropske istraživačke mreže, kao i za veću vidljivost kragujevačkih lekara i istraživača na međunarodnom nivou.