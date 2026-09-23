hitna pomoć
TEŠKA NOĆ ZA HITNU U KRAGUJEVCU: Puno pacijenata s temperaturom i stomačnim problemima
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 39 intervencija na terenu, od kojih 19 preko dana i 20 tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 42 pregleda odraslih osoba i to 12 tokom dana i 30 pregleda u toku noći. Na javnom mestu bilo je ukupno šest ntervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, u alkoholisanom stanju i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stomačnim problemima, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari, kažu u kragujevačkom ZUM-u.
Kurir.rs
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