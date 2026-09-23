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Povodom osamdeset druge godišnjice oslobođenja Loznice na lozničkom Partizanskom groblju, danas su na spomen-kosturnicu palih boraca položili vence predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, Centra za kulturu Vuk Karadžić, lozničkog i SUBNOR-a Zlatiborskog, Kolubarskog i Mačvanskog okruga, kao i udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova.

- Danas dajemo spomen svim palim borcima i nevinim žrtvama koji su, kako je rečeno, živote dali u svim odbrambenim i oslobodilačkim ratovima koje je Srbija imala od 1804. godine do danas, a te žrtve nisu male. Nakon minuta ćutanja predsednik lozničkog SUBNOR-a Života Isaković podsetio je da su prostori na kojima živimo natopljeni krvlju naših vojnika, dece, staraca, žena, nejači, koji su životima platili slobodu koju danas uživamo i koju treba da poštujemo i očuvamo od nasrtaja novih neofašista i svakog drugog osvajača.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Zato danas moramo svi da se udružimo, da se odupremo novom fašističkom naletu. To je naša sveta dužnost da se, pored ovih sećanja i odavanja pošte našim ratnicima, borcima, civilima, spremamo da se branimo. Srbija nikad nije osvajala, Srbija se uvek branila. Molim vas da svi u svojim sredinama povedemo računa da se ne svađamo oko sitnica, nekih trenutnih privilegija već da budemo čvrsti i

snažni da nas više nikad niko ne napada. Da rata više nikad ne bude – rekao je Isaković.

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Milan Jugović naveo je da je danas više nego ikada pre neophodno da se složno okupimo oko iskonskih ideja i vrednosti koje su nas održale i sačuvale kroz vekove, jer luksuz novih podela i zavada više nemamo.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Sloboda je reč koja u srpskom jeziku i srpskom narodu ima posebno značenje, koja je uvek imala visoku cenu, a koju je naš narod često plaćao. Pokornost i pristajanje na okupatorsku čizmu u našem narodu nikada nije bila opcija. Ogromna čast i privilegija je biti deo slobodarskog naroda, ali još veća odgovornost, jer nas herojska dela naših predaka, koji su nam nezavisnost i slobodu naše zemlje izborili i sačuvali, obavezuje da je ostavimo budućim naraštajima. Srbija i srpski narod uvek su bili na pravednoj strani istorije. Tako je i danas, na stanovištu međunarodnog prava, a često smo svoje pobede u ratu ugrožavali neslaganjima u miru. Neka je večna slava svim junacima koji su svoje živote ugradili u slobodu i nezavisnost Srbije – rekao je on.

Foto: Kurir/T.Ilić

Loznički kraj je u prošlosti često stradao od raznih zavojevača. Nije slučajno što je baš u ovom kraju 21. aprila 1941, u Donjem Dobriću, došlo do prvih pucnjeva u nemačkog okupatora, kao ni što je Loznica iste godine, 31. avgusta, bila prvo veće mesto koje je u Drugom svetskom ratu oslobođeno od Nemaca.

Na Partizanskom groblju počivaju posmrtni ostaci 160 palih boraca od 1941. do 1945, a partizanske jedinice oslobodile su Loznicu 23. septembra 1944. godine