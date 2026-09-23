Neverovatna scena odigrala se na jednoj benzinskoj pumpi u selu Slatina kod Čačka, kada je srna iznenada proletela kroz stakleni izlog i završila unutar prodajnog objekta.
nestvarna scena
ŠOK NA PUMPI KOD ČAČKA: Srna proletela kroz stakleni izlog, iznenađeni radnici pomogli preplašenoj životinji (FOTO/VIDEO)
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- Kasirka koja se nalazila za pultom ostala je zatečena prizorom koji verovatno nije mogla ni da zamisli da će se desiti kada je došla na posao. Staklo je puklo, a preplašena i povređena srna našla se usred prodavnice, kaže za RINU jedan od meštana.
Prvi šok, međutim, brzo je prošao.
Foto: RINA
Umesto panike, kako kaže naš sagovornik, usledila je pomoć preplašenoj životinji.
- Zaposleni su se pribrali i pokušali da smire povređenu životinju i spreče da se, u strahu i pokušaju da pronađe izlaz, dodatno povredi, dodaje meštanin.
Kako je životinja dospela neposredno do objekta i zbog čega je velikom brzinom udarila u izlog, za sada nije poznato. Moguće je da je bila uplašena ili dezorijentisana.
Kurir.rs/RINA
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