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- Kasirka koja se nalazila za pultom ostala je zatečena prizorom koji verovatno nije mogla ni da zamisli da će se desiti kada je došla na posao. Staklo je puklo, a preplašena i povređena srna našla se usred prodavnice, kaže za RINU jedan od meštana.

Prvi šok, međutim, brzo je prošao.

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Foto: RINA

Umesto panike, kako kaže naš sagovornik, usledila je pomoć preplašenoj životinji.

- Zaposleni su se pribrali i pokušali da smire povređenu životinju i spreče da se, u strahu i pokušaju da pronađe izlaz, dodatno povredi, dodaje meštanin.

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Srna proletela kroz stakleni izlog Izvor: RINA

Kako je životinja dospela neposredno do objekta i zbog čega je velikom brzinom udarila u izlog, za sada nije poznato. Moguće je da je bila uplašena ili dezorijentisana.

Kurir.rs/RINA

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