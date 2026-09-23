Slušaj vest

- Kasirka koja se nalazila za pultom ostala je zatečena prizorom koji verovatno nije mogla ni da zamisli da će se desiti kada je došla na posao. Staklo je puklo, a preplašena i povređena srna našla se usred prodavnice, kaže za RINU jedan od meštana.

Prvi šok, međutim, brzo je prošao.

Foto: RINA

Umesto panike, kako kaže naš sagovornik, usledila je pomoć preplašenoj životinji.

- Zaposleni su se pribrali i pokušali da smire povređenu životinju i spreče da se, u strahu i pokušaju da pronađe izlaz, dodatno povredi, dodaje meštanin.

00:50 Srna proletela kroz stakleni izlog Izvor: RINA

Kako je životinja dospela neposredno do objekta i zbog čega je velikom brzinom udarila u izlog, za sada nije poznato. Moguće je da je bila uplašena ili dezorijentisana.