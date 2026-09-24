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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 31 intervenciju na terenu i to 24 preko dana i sedam u toku noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 43 pregleda odraslih osoba, od čega tokom dana 17, a preko noći 26 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, sa bolom u grudima i sa nesvesticom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stresnim reakcijama i astmatičari, navode iz ZUM-a Kragujevac.

U izveštajima kragujevačke Hitne često se navodi da Kragujevčani zovu lekare Hitne zbog stresa.

Kurir.rs

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