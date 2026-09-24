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Jesen je jutros pokazala zube, a u pojedinim krajevima Srbije temperatura se spustila skoro do nule, iako se tokom dana očekuje pravi sunčani septembarski dan.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladnije je jutros bilo na Kopaoniku, sa jednim stepenom i maglom, dok je na Crnom vrhu jutros bilo četiri, u Sjenici pet, a na Zlatiboru šest stepeni. Među gradovima, najhladnije jutro imala je Požega, sa svega tri stepena, dok je u Beogradu bilo deset.

Popodne će biti znatno prijatnije – sunčano, uz malo oblaka, sa najvišom temperaturom od 22 do 24 stepena. Na istoku i severu zemlje, međutim, već pada slaba kiša, u Zaječaru, Negotinu, Somboru i na Paliću.

Promena stiže večeras. Kiša sa severa Vojvodine tokom noći se spušta ka zapadnoj i centralnoj Srbiji, pa će petak biti hladniji i kišovit u jutarnjim satima. Vozačima koji sutra rano kreću na put savet je da računaju na mokre kolovoze.

Temperature jutros u 9 časova

Foto: RHMZ Printscreen