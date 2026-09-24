Slušaj vest

Jesen je jutros pokazala zube, a u pojedinim krajevima Srbije temperatura se spustila skoro do nule, iako se tokom dana očekuje pravi sunčani septembarski dan.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladnije je jutros bilo na Kopaoniku, sa jednim stepenom i maglom, dok je na Crnom vrhu jutros bilo četiri, u Sjenici pet, a na Zlatiboru šest stepeni. Među gradovima, najhladnije jutro imala je Požega, sa svega tri stepena, dok je u Beogradu bilo deset.

Popodne će biti znatno prijatnije – sunčano, uz malo oblaka, sa najvišom temperaturom od 22 do 24 stepena. Na istoku i severu zemlje, međutim, već pada slaba kiša, u Zaječaru, Negotinu, Somboru i na Paliću.

Promena stiže večeras. Kiša sa severa Vojvodine tokom noći se spušta ka zapadnoj i centralnoj Srbiji, pa će petak biti hladniji i kišovit u jutarnjim satima. Vozačima koji sutra rano kreću na put savet je da računaju na mokre kolovoze.

Temperature jutros u 9 časova

Screenshot 2026-09-24 095257.png
Foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoEvo kakva nas zima čeka, RHMZ objavio prve prognoze: 3 letnja i 3 mrazna dana u oktobru, a onda obrt - mraz, led i snežni pokrivač
sneg nevreme
DruštvoDRASTIČNO ZAHLAĐENJE NA POMOLU! RHMZ najavio pljuskove i pad temperature, a onda NOVI OBRT: Evo šta nas čeka do kraja meseca
nevreme kiša grmljavina
DruštvoPOGLEDAJTE KOPAONIK I GOLIJU POD SNEGOM VEĆ PRVOG DANA JESENI! Zabelela se Srbija, a ova 2 grada jutros su hladnija i od Sjenice! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-09-22 145751.png
DruštvoVREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI! Prvi sneg već pao, sledeće nedelje ŠOK OTOPLJENJE, a meteorolog prognozira: Posle 112 godina desiće se PRIRODNO ČUDO!
collage.jpg
DruštvoSNEG USRED SEPTEMBRA! Na ova dva mesta u Srbiji će danas pasti prve pahulje, Ristić upozorava: "Temperature će iz dana u dan naglo opadati"
vetar.jpg
DruštvoSneg stiže u Srbiju! Ivan Ristić najavio prve pahulje već sutra, a onda sledi nagli pad temperature i prvi mraz FOTO
Ivan Ristić
DruštvoDetaljna prognoza RHMZ-a za jesen koja će sve iznenaditi: Stižu nam letnji dani, ali i kiša i mraz, evo kada kreće potop
Ljudi sa kišobranima čekaju autobus na stanici