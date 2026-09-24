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U Užicu je počela manifestacija „Medeni dani“, na kojoj su pčelari izložili svoje proizvode. Ovogodišnjom sezonom su više nego zadovoljni, a posebno ističu izuzetno dobru bagremovu pašu, tokom koje su pojedini ostvarili prinose i do 70 kilograma meda po košnici.

Dragan Arsenijević, predsednik Udruženja pčelara Užice, kaže da su pčele ove godine bile znatno produktivnije nego prethodnih sezona, zahvaljujući dobrom cvetanju voća, bagrema i suncokreta.

– Na početku proleća procvetalo je svo voće, pa su pčele svakodnevno radile i brzo se razvile. Tako su spremno dočekale bagremovu pašu, koja je počela 1. maja. Ona je bila izvanredno dobra, a ove godine imali smo čak dve uspešne bagremove paše. Prinosi su dostizali i 70 kilograma po košnici, što su rezultati za Ginisovu knjigu rekorda – kaže Arsenijević.

1/5 Vidi galeriju Medeni dani u Užicu Foto: Kurir.rs/Z.G.

Pored bagrema, dobre rezultate donela je i lipova paša u junu, naročito pčelarima koji su svoje košnice selili na Frušku goru. Nakon toga usledila je sezona suncokreta, koja je takođe bila uspešna.

– U julu smo imali dobru pašu na suncokretu, a oni koji su ostali na toj paši mogu i sada da sakupe med – navodi Arsenijević.

Za razliku od bagremove, lipove i suncokretove paše, livadska i šumska paša bile su slabije. Kao jedan od problema tokom sezone, Arsenijević izdvaja i izraženo rojenje pčela.

Ovogodišnji dobri prinosi odrazili su se i na ponudu meda, ali se cene razlikuju u zavisnosti od vrste i načina prodaje.

Cene meda

Bagremov med na veliko prodaje se po ceni od 4 do 4,2 evra po kilogramu, dok se suncokretov med i med od uljane repice kreću od 2,5 do 3 evra. Livadski i šumski med gotovo da se ne prodaju na veliko.

Kada je reč o maloprodaji, tegla bagremovog meda košta od 1.000 do 1.200 dinara, dok kilogram livadskog i šumskog meda dostiže cenu od oko 2.000 dinara. Suncokretov med košta oko 800 dinara po kilogramu.

Pčelare posebno raduje mogućnost da, u skladu sa zakonskim procedurama, formiraju komisiju za procenu štete koju na pčelinjacima pričinjavaju medvedi.

Njihovo prisustvo već je zabeleženo u užičkom kraju, a pojedini pčelari pretrpeli su štetu nakon što su medvedi upali u pčelinjake i uništili košnice.

Prema rečima Arsenijevića, jedan takav slučaj već je rešen u selu Cerje, iza Jelove gore, na području prema Bajinoj Bašti.

– Uspeli smo da rešimo i prvi slučaj. U selu Cerju medved je u dva navrata u pčelinjaku uništio osam košnica. Vlasniku je država, vansudskim poravnanjem, isplatila 200.000 dinara na ime naknade štete – kaže Arsenijević.

Manifestacija „Medeni dani“ prilika je da posetioci na jednom mestu upoznaju domaće proizvođače, probaju različite vrste meda i drugih pčelinjih proizvoda. Ujedno je uvertira za obeležavanje Dana grada Užica 9. oktobra.