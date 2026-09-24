Novo sanitetsko vozilo dobio je loznički Zdravstveni centar (ZC) u okviru nabavke Ministarstva zdravlja, usmerene na obnovu i osavremenjavanje voznog parka zdravstvenih ustanova u Srbiji, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Uručenju vozila prisustvovala je direktorka ZC, dr Jadranka Marinković danas u Beogradu, a ono će odmah biti stavljeno u funkciju zdravstvenih službi.

Njegovom upotrebom unaprediće se i obezbediti pouzdaniji i sigurniji uslovi za transport pacijenata i svakodnevni rad službi, navode iz ustanove uz napomenu da je ulaganje u savremena sredstva za rad zdravstvenih službi od značaja za njihovo efikasno funkcionisanje i pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite.