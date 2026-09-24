Srbija
ODRŽANA SVEČANOST U KASARNI “CAR LAZAR”: Proslava 23. septembra, Dana Rasinske brigade
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Povodom 23. septembra – Dana Rasinske brigade, u Kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, organizovana je vojna svečanost. Dan Rasinske brigade se proslavlja u znak sećanja na dan kada je 1981. godine u Kosovskoj Mitrovici formirana 125. motorizovana brigada.
Foto: Kurir/Ž.M.
Pored predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, na proslavi su učestvovali i predstavnici gradske uprave Grada Kruševca – zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, kao i predstavnici opština, preduzeća i institucija Rasinskog okruga.
Foto: Kurir/Ž.M.
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