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Na parkingu u Ulici Mihaila Pupina u Užicu sinoć je oko 21 čas došlo do incidenta kada je iz jednog automobila počeo da izbija dim.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci, koji su pregledali vozilo kako bi utvrdili odakle se dim širi i šta je izazvalo njegovo pojavljivanje.

00:14 Dim iz automobila na parkingu u Užicu Izvor: Kurir

Prema informacijama sa lica mesta, dim je pravovremeno uočen, a brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je da dođe do razvoja vatre. Na taj način izbegnuta je i mogućnost da eventualni požar zahvati druga vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini.

Za sada nije poznato šta je izazvalo pojavu dima, kao ni da li se vlasnik automobila pojavio na mestu događaja. Nakon izvesnog vremena vrata vozila su otvorena.

Na sreću, u incidentu nije došlo do širenja vatre na okolna vozila.