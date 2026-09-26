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Za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otvoreno je 37 mesta za buduće policijske službenike, a prijave za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Kandidati mogu da se prijave za posao policajca, saobraćajnog ili graničnog policajca, a jedna od važnih informacija za mlade jeste da mogu da konkurišu i ako još nisu položili vozački ispit B kategorije, pod uslovom da su započeli obuku.

O detaljima konkursa za Ozon Media govorio je Jovan Marčeta, major policije i komandir Policijske ispostave u Sremskoj Mitrovici.

Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova otvoren je 18. septembra i traje do 5. oktobra, a na nivou Srbije predviđen je upis ukupno 1.000 polaznika.

Od tog broja, 600 mesta namenjeno je budućim policajcima, 200 saobraćajnim i 200 graničnim policajcima.

Za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici predviđeno je 37 mesta.

Kandidati mogu da navedu sva tri radna mesta

Marčeta objašnjava da kandidat prilikom prijavljivanja ne mora da izabere samo jedno radno mesto.

– Svaki kandidat može da navede sva tri radna mesta. Savet je da se navedu policajac, saobraćajni policajac i granični policajac, prema redosledu želja – kaže Marčeta.

To znači da kandidat, ukoliko ne bude izabran za prvu željenu opciju zbog popunjene kvote, može da bude razmatran za drugo radno mesto, u zavisnosti od rezultata koje ostvari i raspoloživih mesta.

Ko može da se prijavi?

Kandidati moraju da budu državljani Srbije i da na dan prijavljivanja imaju najmanje 18, a najviše 30 godina.

Jedan od uslova je najmanje završena četvorogodišnja srednja škola.

Potrebno je i da kandidat najmanje godinu dana pre podnošenja prijave ima prijavljeno prebivalište u Srbiji, kao i prebivalište na području organizacione jedinice za koju konkuriše.

Budući policajci moraju da ispune i propisane zdravstvene, psihološke i fizičke kriterijume, kao i da prođu bezbednosne provere.

Možete konkurisati i ako još polažete za B kategoriju

Posebno važna informacija odnosi se na vozačku dozvolu.

Iako je B kategorija jedan od uslova, Marčeta navodi da kandidat koji još nije završio polaganje može da podnese prijavu ako dostavi potvrdu da je započeo obuku za vozača B kategorije.

Tako mladi koji su trenutno u auto-školi ne moraju da čekaju sledeći konkurs.

Gde se podnosi prijava?

Obrazac prijave može da se preuzme u policijskim stanicama i policijskim upravama, kao i preko Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Centra za osnovnu policijsku obuku.

Nakon završene obuke i prijema u radni odnos, za kandidate sa srednjom školom sledi i šestomesečni pripravnički staž.

Kandidati koji završe obuku i zaposle se u MUP-u preuzimaju i obavezu da najmanje pet godina ostanu u Ministarstvu, dok raniji prestanak radnog odnosa pod uslovima utvrđenim konkursom može podrazumevati nadoknadu troškova stručnog osposobljavanja.

Za područje PU Sremska Mitrovica predviđeno je ukupno 37 mesta, dok raspodela tog broja između policajaca, saobraćajnih i graničnih policajaca tokom razgovora nije precizirana.

Prijave traju do 5. oktobra 2026. godine.