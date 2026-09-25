U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 47 odraslih osoba, dok je na javnim mestima bilo 10 intervencija.
Srbija
KRAGUJEVČANI NAJVIŠE TRAŽILI POMOĆ ZBOG PRITISKA: Hitna intervenisala 36 puta, bilo i povređenih i astmatičara
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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata obavile su 36 terenskih intervencija, od kojih 27 tokom dana i devet tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 47 odraslih osoba – 18 tokom dana i 29 tokom noći.
Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa stresnim reakcijama, saopštili su iz kragujevačkog ZUM-a.
Kurir.rs
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