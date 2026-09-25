Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata obavile su 36 terenskih intervencija, od kojih 27 tokom dana i devet tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 47 odraslih osoba – 18 tokom dana i 29 tokom noći.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa stresnim reakcijama, saopštili su iz kragujevačkog ZUM-a.