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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata obavile su 36 terenskih intervencija, od kojih 27 tokom dana i devet tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 47 odraslih osoba – 18 tokom dana i 29 tokom noći.

Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa stresnim reakcijama, saopštili su iz kragujevačkog ZUM-a.

Kurir.rs

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