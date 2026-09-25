Slušaj vest

U organizaciji PKS – Regionalne privredne komore (RPK) i Grada Kruševca, u Narodnom muzeju Kruševac održan je sastanak sa predstavnicima diplomatskih misija zemalja Višegradske četvorke – Republike Slovačke, Češke, Mađarske i Poljske. Skup je predstavljao značajnu priliku za predstavljanje privrednih potencijala Rasinskog okruga, razmenu informacija o tržištima zemalja Višegradske četvorke i otvaranje novih mogućnosti za poslovno povezivanje kompanija.

Prema rečima direktorke RPK Kruševac Maje Marković, prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena RO sa zemljama Višegradske četvorke iznosila je više od 265 miliona evra i činila je četvrtinu ukupne spoljnotrgovinske razmene. Iz ovih zemalja sa Srbijom međusobno sarađuje oko 300 kompanija. Posebno se izdvajaju dve vrlo značajne strane investicije, a to su "14. oktobar" u Kruševcu i "Amphenol" u Trsteniku.

NJ.E. ambasador Slovačke Mihal Pavuk naglasio je da će visoka delegacija Višegradske četvorke prezentovati region sa ukupno više od 60 miliona stanovnika i sa blizu 10% učešća u evropskoj ekonomiji. Konkretno, privredna saradnja između Slovačke i Srbije premašuje milijardu i po evra. NJ.E. Mihal Pavuk je izjavio da je ponosan na činjenicu da jedan značajni poslodavac češko-slovačkog kapitala, "14. oktobar", posluje u Kruševcu.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Otpravnica poslova Ambasade Poljske u Srbiji Anita Senk Pajić izdvojila je 4 oblasti u kojima bi mogla da se intenzivira saradnja. Prva oblast je poljoprivreda, zatim energetska efikasnost, razvoj malih i srednjih preduzeća i na kraju ekologija i obrazovanje, turizam i kultura. Govoreći o Evropskoj uniji, ona je istakla da je Poljska, kada je ušla u evropsku porodicu, bila jedna od najsiromašnijih zemalja, dok trenutno ima najbrže rastući BDP u Evropi. Međusobna trgovinska razmena među zemljama Višegradske četvorke je iznad 1 mlrd. 200 miliona evra, čime su stekli status powerhouse, industrijske baze Evrope.

Kao predstavnik Republike Češke, NJ.E. Jan Bondi naznačio je da je ova država svrstana među prvih 10 uvoznika u Srbiju, a posebno se u privrednoj saradnji ističe automobilska industrija (naročito prodaja vozila marke "Škoda"). Postoji dosta prostora, kao i interes za poboljšanje u poljoprivrednom sektoru, mašinskoj i tehničkoj industriji. U oblasti kulture, sa akcentom na filmsku industriju, najveće interesovanje u Srbiji izazivaju studije filmske režije u Pragu. Takođe, moguće je ostvariti stipendije i besplatne studije.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

U ime domaćina, gradonačelnik Ivan Manojlović je izjavio da je Kruševac prepoznat kao moderan, razvijen grad sa potencijalom i u oblasti kulture i privrede. Neki formati saradnje su već otpočeli sa pojedinačnim državama članicama i to preko RPK. Takođe, Kruševac može mnogo da ponudi i u drugim društvenim i javnim sferama, a posebno značajno pitanje je povezivanje i umrežavanje mladih ljudi kroz razne vrste programa.

Od ključne važnosti je razvijanje međusobnih partnerskih odnosa u razvoju novih tehnologija i novih proizvoda, a još jedna izuzetna razvojna šansa je otvaranje Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka. "Budućnost je u zajedničkom rastu i razvoju s obzirom na nove prilike na međunarodnom tržištu", zaključio je gradonačelnik.

- Višegradska četvorka je primer kako ulazak u EU može da podigne tehnološki i industrijski, ali i životni standard građana. Jako je važno da naša ekonomija ne zavisi samo od regiona zapadnog Balkana i zapadne Evrope. Višegradska četvorka pokazala se znatno otpornijom na razne poremećaje, ima kontinuirani rast i kompatibilna je sa srpskom ekonomijom - rekao je zamenik predsednika PKS – Mihailo Vesović.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Reka Domonkoš Đige, privremena otpravnica poslova u Ambasadi Republike Mađarske, rekla je da je Mađarska peti inostrani partner u Srbiji sa više od 5 mlrd. evra izvoza. Od velike važnosti za dalju saradnju biće otvaranje pruge Budimpešta – Beograd, a što se tiče spoljne politike, Mađarska podržava proceduru integracije Srbije u EU.

Nakon prezentacije država članica koja je usledila u sali Narodnog muzeja, nastavljeno je sa panelom sa konkretnim pitanjima od značaja za kompanije iz RO – od trgovinske razmene i investicija, preko uključivanja u lance snabdevanja, do zelene tranzicije, digitalizacije, inovacija i direktnog povezivanja kompanija.

Višegradska četvorka (poznata i kao "Višegradska grupa" ili "V4") je regionalni savez četiri zemlje centralne Evrope: Češke Republike, Mađarske, Poljske i Slovačke. Formirana je 1991. godine u Višegradu radi unapređenja regionalne saradnje, evroatlantskih integracija i zajedničkih ekonomskih i političkih interesa.