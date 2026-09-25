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Od danas su u Kragujevcu dostupni besplatni pregledi u mobilnom mamografu, koji je postavljen na platou ispred zgrade Gradske uprave na Trgu slobode 3.

Pregledi se organizuju u saradnji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Ministarstva zdravlja, Doma zdravlja Kragujevac i lokalne samouprave, a mobilni mamograf biće dostupan svakog dana, uključujući vikende, od 9 do 18 časova.

Organizovani skrining raka dojke namenjen je svim zainteresovanim ženama od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu.

Žene mlađe od 40 godina mogu uraditi mamografiju uz preporuku radiologa i ultrazvuk dojki.

Pregledi se zakazuju telefonom na broj 064/8492400, svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, od 8 do 19 časova.

Sve zainteresovane Kragujevčanke mogu da obave besplatan preventivni pregled bez uputa i bez zdravstvenog osiguranja.

Kurir.rs

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