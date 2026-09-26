BLIZU OSAM MILIONA DINARA ZA LEPŠI I ZELENIJI TRSTENIK: Ministarstvo zaštite životne sredine podržalo ekološki projekat
Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Trstenik 7.995.552 dinara za unapređenje sistema upravljanja otpadom u 2026. godini i realizaciju projekta "Za lepši i zeleniji Trstenik".
Prema preliminarnoj rang-listi projekata, odobrena sredstva biće namenjena unapređenju sistema prikupljanja otpada na teritoriji opštine, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Prema njenim rečima, planirana je nabavka 100 kontejnera, pet kontejnera za kabasti otpad, 760 kanti za domaćinstva, kao i 50 stubnih kanti za otpad koje će biti postavljene uz bandere.
Realizacijom projekta "Za lepši i zeleniji Trstenik" biće stvoreni bolji uslovi za odlaganje i prikupljanje otpada, a samim tim i doprineti čistijem i uređenijem izgledu ove pomoravske opštine.
Kurir.rs