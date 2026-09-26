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Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Trstenik 7.995.552 dinara za unapređenje sistema upravljanja otpadom u 2026. godini i realizaciju projekta "Za lepši i zeleniji Trstenik".

Prema preliminarnoj rang-listi projekata, odobrena sredstva biće namenjena unapređenju sistema prikupljanja otpada na teritoriji opštine, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

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Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Prema njenim rečima, planirana je nabavka 100 kontejnera, pet kontejnera za kabasti otpad, 760 kanti za domaćinstva, kao i 50 stubnih kanti za otpad koje će biti postavljene uz bandere.

Realizacijom projekta "Za lepši i zeleniji Trstenik" biće stvoreni bolji uslovi za odlaganje i prikupljanje otpada, a samim tim i doprineti čistijem i uređenijem izgledu ove pomoravske opštine.

Kurir.rs

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