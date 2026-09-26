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Dom zdravlja Kragujevac dobio je savremeni portabilni ultrazvučni aparat Mindray MX5 Pro sa dve sonde, koji je ovoj zdravstvenoj ustanovi donirala kompanija "Meggle". Donacija je uručena u Gradskoj kući, povodom 15 godina poslovanja kompanije u Kragujevcu, a aparat će omogućiti efikasnije obavljanje preventivnih pregleda abdomena, štitaste žlezde i dojki.

Uručivanju donacije prisustvovali su zamenik gradonačelnika Kragujevca Dejan Ružić, član Gradskog veća za privredu Radomir Erić, direktor kompanije "Meggle" Dušan Gavrilović, direktor Doma zdravlja Kragujevac dr Vasilije Antić i menadžer fabrike "Meggle" Milorad Bogdanović.

- "Meggle" u našem gradu posluje već 15 godina, a kontinuirane investicije pokazuju da planira dugoročno da ostane u Kragujevcu. Značaj kompanije nije samo u broju zaposlenih, već i u velikom broju naših građana koji su, kroz otkup mleka, indirektno povezani sa njenim poslovanjem. Posebno nas raduje što će ova donacija biti značajna upravo za njih, ali i za sve sugrađane u mesnim zajednicama i selima, kojima će preventivni pregledi biti dostupniji - rekao je zamenik gradonačelnika Ružić.

- Ovo je najveća pojedinačna donacija kompanije do sada i realizovana je u godini u kojoj "Meggle" obeležava 15 godina poslovanja u Kragujevcu - rekao je direktor kompanije Dušan Gavrilović i dodao da tokom svih prethodnih godina aktivno učestvuju u različitim društveno odgovornim aktivnostima.

- Drago nam je što smo u prilici da Domu zdravlja Kragujevac doniramo prenosivi ultrazvučni aparat, jer verujemo da ćemo na taj način podržati prevenciju i zaštitu zdravlja ljudi, ne samo u gradu već i u ruralnim sredinama. S obzirom na novi investicioni ciklus koji nas očekuje, verujem da nećemo stati samo na ovome - naglasio je Gavrilović.

Direktor Doma zdravlja Kragujevac dr Vasilije Antić objasnio je da će novi aparat biti značajan za preventivne akcije koje ova zdravstvena ustanova jednom nedeljno organizuje na terenu.

- Dobili smo najsavremeniji uređaj koji će naši lekari nositi u redovne preventivne preglede koje obavljamo u okviru ovih akcija. Na ovaj način moći ćemo da efikasnije i sadržajnije obavljamo preglede i ranije otkrivamo bolesti. Ova donacija će posebno značiti farmerima, njihovim porodicama, ali i slabije pokretnim građanima i stanovnicima seoskih sredina koji teže dolaze do grada. Takođe, aparat će se koristiti i za preventivne preglede zaposlenih u lokalnim preduzećima i organizacijama, rekao je dr Antić.

On se zahvalio kompaniji "Meggle" na donaciji, kao i Gradu Kragujevcu i gradonačelniku, koji su predložili da ultrazvučni aparat bude doniran Domu zdravlja.