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Požari na otvorenom ponovo su zabeleženi na više lokacija u Sremu, a vatrogasne ekipe nastavile su intervencije nakon nekoliko izuzetno napornih dana tokom kojih je vatra zahvatala njive, suvu travu i nisko rastinje.

Gorelo je na području Sremske Mitrovice i u okolini Salaša Noćajskog, dok je požar zabeležen i kod Putinaca, na području opštine Ruma.

Poseban problem predstavlja dim koji se sa zapaljenih površina širi prema putevima i naseljenim mestima. Na pojedinim deonicama u blizini auto-puta dim je ponovo smanjivao vidljivost, zbog čega je vozačima potreban dodatni oprez.

Vatrogasci su angažovani na terenu, a za sada nema zvaničnih informacija o povređenima niti podataka o ukupnoj površini zahvaćenoj najnovijim požarima.

Više od 200 požara od početka septembra

Situacija sa požarima na otvorenom u Sremu posebno je ozbiljna tokom septembra.

Prema ranije objavljenim podacima, od početka meseca na području Srema evidentirano je više od 200 požara na otvorenom.

Foto: D.Š.

Prethodnih dana gorelo je u atarima Laćarka, Kuzmina, Čalme, Manđelosa, Grgurevaca, Radinaca i drugih mesta. U Laćarku su vatrogasci brzom intervencijom sprečili širenje požara prema groblju kod auto-puta.

Velike količine dima prethodnih dana stizale su i do Sremske Mitrovice, a na pojedinim mestima vidljivost na putevima bila je znatno smanjena.

Suvo rastinje i vetar pogoduju brzom širenju vatre, pa požar koji počne na jednoj parceli za kratko vreme može da zahvati susedne njive, voćnjake, objekte ili prostor uz saobraćajnice.

Uzroci najnovijih požara nisu zvanično saopšteni.

Nadležne službe, međutim, ponovo upozoravaju da je paljenje strnjike, suve trave i drugih biljnih ostataka na otvorenom zabranjeno.

Građani koji primete požar koji može da ugrozi ljude, imovinu ili da se proširi treba odmah da obaveste vatrogasce na broj 193.