Slušaj vest

Pod nazivom "Vuku u pohode", u prostorijama lozničkog Crvenog krsta, povodom 93. Vukovog sabora održana je 34. tradicionalna akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Održana je u čast Vuka Karadžića, a organizovali su je Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi "Dr Milenko Marin" u saradnji sa Crvenim krstom Loznica, Asocijacijom DDK "Tekeriš" i Institutom za transfuziju krvi Srbije.

Sva prikupljena krv u ovoj humanitarnoj akciji namenjena je za lečenje obolelih i povređenih u Zdravstvenom centru Loznica, kao i zdravstvenim i medicinskim ustanovama u Srbiji.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Osim iz Loznice, prema rečima Jelene Bodiroge iz lozničkog Crvenog krsta, došli su dobrovoljni davaoci krvi iz Novog Sada i Republike Srpske, Ugljevika i Pilice, koji se rado odazivaju akciji "Vuku u pohode".

- Redovno se odaziva veliki broj građana, a imamo i one kojima je ovo prvi put. Nesumnjivo je značaj akcije veliki, samo čovek može pomoći čoveku i, kako uvek ističemo, nečijih 15 minuta za davanje krvi nečiji su ceo život – rekla je ona i istakla da "ne postoji lek koji može da napravi krv".

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U akciji "Vuku u pohode" od 45 prijavljenih došlo je 40 dobrovoljnih davalaca, a krv je dalo njih 38, jer su dve osobe odbijene iz medicinskih razloga. Među davaocima je bilo šest žena, a prvi put je dragocenu tečnost dalo sedam osoba.