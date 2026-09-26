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Akciju civilno-vojne saradnje "Vojni lekar" na selu Prva brigada Kopnene vojske Srbije realizovaće u ponedeljak, u saradnji sa Gradom Loznicom, u lozničkom selu Tekeriš.

To je nedavno dogovoreno na koordinacionom sastanku predstavnika grada i Prve brigade, a akcija će biti sprovedena u ambulanti u Tekerišu.

Foto: T.Ilić

Meštane, sa posebnim akcentom na starije, same i socijalno ugrožene, moći će da pregledaju vojni lekari, a dobiće i osnovnu zdravstvenu pomoć. Planirano je da od 7 do 7.30 ujutru budu uzimani uzorci krvi za laboratorijske analize, od 8 do 10 časova obavljeni opšti pregledi, a od 9 časova i specijalistički.

Pregledi su dostupni i za sve meštane okolnih sela, a zdravstvena knjižica nije potrebna.

U realizaciju akcije "Lekar na selu" uključeni su Grad Loznica, Prva brigada Kopnene vojske, Zdravstveni centar Loznica, Centar za socijalni rad i loznički Crveni krst.