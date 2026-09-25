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Voće, povrće i druge namirnice koje se prodaju na kragujevačkim pijacama, bezbedne su za upotrebu. Javno komunalno preduzeće Šumadija, u čijoj nadležnosti su tržnice, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac sprovelo je redovnu kontrolu bezbednosti namirnica na pijacama Centar i Aerodrom.

Kontrolom su obuhvaćeni uzorci grožđa i povrća, koji su ispitani radi provere hemijske ispravnosti, odnosno utvrđivanja prisustva pesticida i teških metala. Analizirani su uzorci grožđa, paprike, kornišona i šargarepe. Takođe, na pijacama Centar i Aerodrom radi hemijskog i mikrobiološkog ispitivanja analizirani su uzorci livadskog i bagremovog meda.

Rezultati analiza pokazali su da su svi ispitani uzorci bezbedni, odnosno da nisu utvrđene nepravilnosti u pogledu ispitivanih parametara.