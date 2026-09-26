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Mobilni mamograf će od ponedeljka, 28. septembra, biti postavljen na parkingu Doma zdravlja Pančevo, saopštio je u petak Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Radno vreme je svakog dana, uključujući vikende, od devet do 18 časova.

Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na brojeve telefona 013/309-215 i 062/804-8079, svakog radnog dana od 7 do 20 časova, kao i na brojeve telefona 013/313-349 i 064/893-1336, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Takođe, žene iz ciljne populacije mogu da očekuju poziv iz Doma zdravlja Pančevo radi dolaska na pregled.

Organizovani skrining raka dojke, uz rad mobilnog mamografa, namenjen je ženama starosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju.

Namenjen je i ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

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