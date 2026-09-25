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Završnica manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“ u Nišu bila je prilika i za razgovore o konkretnijem povezivanju Niša i lokalnih zajednica Republike Srpske. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i predsednik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić saglasni su da susreti ne bi trebalo da ostanu samo na protokolarnom nivou, već da otvore prostor za saradnju u turizmu, obrazovanju, sportu i privredi.

Pavlović je istakao da je za Niš domaćinstvo završnice manifestacije čast, ali i obaveza, podsećajući na istorijsku ulogu grada.

„Ovo je grad koji je 1914. bio ratna prestonica Srbije i u kome je u decembru te godine doneta Niška deklaracija. Takav grad zna koliko vredi kada se ljudi istog jezika i istih običaja ne zaborave. Zato mislim da završnica ove manifestacije nije slučajno u Nišu“, rekao je Pavlović.

On je naglasio da je najvažnije šta će nakon manifestacije ostati iza ovakvih susreta.

1/7 Vidi galeriju Pavlović i Đurić o novim vezama Niša i Han Pijeska Foto: Grad Niš

„Ne bih voleo da ovo ostane samo svečanost. Kad se gosti vrate kući, pravo pitanje nije da li je bilo lepo, nego šta smo započeli. Smisao ovakvih dana vidim u tome da se ljudi upoznaju direktno: gradonačelnik sa načelnikom, škola sa školom, turistička organizacija sa turističkom organizacijom. Te veze ne čekaju velike odluke, a traju najduže“, poručio je Pavlović.

Đurić: Postoji prostor za konkretnu saradnju sa Nišem

Predsednik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić iskazao je spremnost da saradnja sa Nišem dobije konkretniji i formalniji okvir.

Han Pijesak može Nišu da ponudi svoje prirodne potencijale, planinu i čist vazduh, dok Niš ima razvijenu turističku ponudu, Nišku Banju, brojne istorijske lokalitete, ali i institucije koje mogu da budu osnova za povezivanje dve lokalne zajednice.

Poseban prostor postoji u turizmu, gde bi turističke organizacije Niša i Han Pijeska mogle međusobno da promovišu destinacije i zajednički rade na privlačenju gostiju.

Jedna od ideja je i povezivanje dece i škola. Učenici iz Niša mogli bi da posete Han Pijesak i upoznaju kraljevu rezidenciju i istoriju ovog kraja, dok bi učenici iz Han Pijeska dolazili u Niš i obilazili Nišku tvrđavu i druge istorijske lokalitete.

Mogućnosti za saradnju postoje i u sportu, s obzirom na prirodne uslove koje Han Pijesak može da ponudi sportskim ekipama za pripreme.

Sa druge strane, Niš može da ponudi svoje potencijale u oblasti privrede i savremenih tehnologija, posebno kroz Naučno-tehnološki park, IT sektor i elektronsku industriju.