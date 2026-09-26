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U organizaciji Udruženja "Dante Aligijeri" iz Vranja, hor Muzičke škole "Stevan Mokranjac" iz Vranja kreće na prestižnu koncertnu turneju širom juga Italije. Ova velika kulturna razmena i serija nastupa realizovaće se u narednim danima, pa će tako hor nastupiti u Vallo della Lucania (Salerno) 26. septembra, zatim u Ferrandini (Matera) 27. septembra, dok će turneju zaokružiti koncertom u Gravini in Puglia (Bari) 28. septembra 2026. godine.

Posebnu draž i duboku umetničku vrednost ovoj turneji daće pažljivo odabran repertoar, jer će hor na koncertima izvesti tradicionalne stare gradske pesme iz Vranja.

- Donoseći jedinstveni duh, specifičan melos i emotivnu dubinu našeg kraja pravo pred italijansku publiku, ovi nastupi postaju savršen spoj vranjske muzičke baštine i prepoznatljive horske harmonije. Izvođenjem starih gradskih pesama, koje su deo našeg identiteta, ovi talentovani učenici postaju najbolji ambasadori Vranja, ponosno predstavljajući svoju tradiciju i spajajući kulture Srbije i Italije - ističe predsednik Udruženja "Dante Aligijeri" Gaetano Pasquale Paolillo.

Neprocenjivo umetničko iskustvo

Ovo putovanje otvara priliku za mlade vranjske muzičare da kroz nastupe pred inostranom publikom steknu neprocenjivo umetničko iskustvo te da uspostave kontakte sa relevantnim institucijama iz Italije.

Foto: Udruženje Dante Aligijeri

Izvođenjem starih gradskih pesama, koje su deo našeg identiteta, ovi talentovani učenici postaju najbolji ambasadori Vranja, ponosno predstavljajući svoju tradiciju i spajajući kulture Srbije i Italije.

Udruženje "Dante Aligijeri" iz Vranja nastavlja da predano pruža podršku mladim talentima na njihovom putu ka italijanskoj sceni.

- Udruženje "Dante Aligijeri" iz Vranja sa izuzetnim ponosom i zadovoljstvom obaveštava javnost da, u organizaciji našeg udruženja, hor Muzičke škole "Stevan Mokranjac" iz Vranja kreće na prestižnu koncertnu turneju širom juga Italije. Ova velika kulturna razmena i serija nastupa realizovaće se u narednim danima, pa će tako hor nastupiti u Vallo della Lucania (Salerno) 26.09, zatim u Ferrandini (Matera) 27.09, dok će turneju zaokružiti koncertom u Gravini in Puglia (Bari) 28.09.2026. godine.

Posebnu draž i duboku umetničku vrednost ovoj turneji daće pažljivo odabran repertoar, jer će hor na koncertima izvesti tradicionalne stare gradske pesme iz Vranja. Donoseći jedinstveni duh, specifičan melos i emotivnu dubinu našeg kraja pravo pred italijansku publiku, ovi nastupi postaju savršen spoj vranjske muzičke baštine i prepoznatljive horske harmonije.

Ovo putovanje otvara priliku za mlade vranjske muzičare da kroz nastupe pred inostranom publikom steknu neprocenjivo umetničko iskustvo te da uspostave kontakte sa relevantnim institucijama iz Italije. Izvođenjem starih gradskih pesama, koje su deo našeg identiteta, ovi talentovani učenici postaju najbolji ambasadori Vranja, ponosno predstavljajući svoju tradiciju i spajajući kulture Srbije i Italije.

Udruženje "Dante Aligijeri" iz Vranja nastavlja da predano pruža podršku mladim talentima na njihovom putu ka italijanskoj sceni, te poziva sve medije da isprate ovaj značajan kulturni događaj - ističe u saopštenju predsednik Udruženja "Dante Aligijeri" Gaetano Pasquale Paolillo.