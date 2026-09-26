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Župska vinska trka već deset godina spaja sport i vino, rekreaciju i turizam, zabavu i tradiciju, a njen jubilarni, 10. program održava se danas, 26. septembra, u Aleksandrovcu.

Prema rečima organizatora iz Udruženja "Domovina": "Župska vinska trka je tokom prethodnih deset godina izrasla u jednu od najposećenijih manifestacija u našem kraju, i šire. Iako je u osnovi sportski događaj i trejl trka kroz župsko vinogorje, od samog početka ideja je bila mnogo šira, da kroz sport, vinski turizam, gastronomiju, prirodu i druženje predstavimo Župu i ono po čemu je naš kraj prepoznatljiv."

Foto: Kurir/Ž.M.

Program počinje danas u 12 sati, na platou ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva, gde će, uz trčanje, biti organizovan i mini-sajam vina i domaćih proizvoda, kao i celodnevni muzički i prateći program.

Foto: Kurir/Ž.M.

Događaj je namenjen sportistima, rekreativcima, ljubiteljima prirode i vrhunskog župskog vina, kao i svim građanima i prijateljima Župe.