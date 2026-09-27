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- Kada sam video koliko ona veruje u mene i kada mi je rekla da ja ovo mogu, odlučio sam da se takmičim - ovako R. M. govori o majci koja ga je ohrabrila da uradi nešto što ranije nije – da ono što piše izgovori pred publikom.

Bio je jedan od 27 učesnika jubilarnog, desetog Festivala besedništva održanog u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.

R. M. kaže da je oduvek voleo da piše, ali da se nikada ranije nije usudio da svoje tekstove predstavi na ovakav način.

Nije bio siguran ni da će učestvovati. Presudila je podrška majke.

– Kao i svaka majka, ona ima više poverenja u mene nego što sam ja imao sam u sebe. Kada sam video koliko ona veruje u mene i kada mi je rekla da ja ovo mogu, odlučio sam da se takmičim. Da budem najbolji za sebe, da kažem ono što mislim i ono što osećam – kaže R. M.

"Što se bore misli moje"

Za svoju prvu autorsku besedu izabrao je naslov "Što se bore misli moje".

Foto: Kurir/D.Š.

Govorio je o unutrašnjim preispitivanjima i mislima koje se, kako kaže, neprestano bore "zajedno sa njim i protiv njega".

Njegova beseda proglašena je najboljom u kategoriji autorske besede.

Ipak, kaže da pobeda nije bila jedini cilj.

– Želeo sam da razumem zašto su te misli u meni. Kada na kraju jedna od njih pobedi, želeo sam da to bude ono što ja zaista jesam. Da ono što je u meni izađe na videlo, u nadi da ću sam sebe razumeti, ali i da će me razumeti oni koji me slušaju – kaže R. M.

Želi da završi fakultet

Pre dolaska u zatvor studirao je novinarstvo i komunikologiju na Univerzitetu u Beogradu.

Studije nije završio, ali namerava da im se vrati.

– Spletom nesrećnih okolnosti nisam uspeo da završim fakultet, ali to ne znači da neću. Trenutno sam u poluotvorenom odeljenju, gde postoje uslovi i mogućnost da nastavim studije. Želja mi je da vreme koje ovde provodim iskoristim najbolje i najpametnije i da završim fakultet – kaže R. M.

Foto: Kurir/D.Š.

Govoreći o okolnostima koje su ga dovele tu gde jeste, navodi da se često preispituje.

– Ne razmišljam samo zašto sam ovde, nego kako je uopšte moguće da sam dospeo ovde i koji me je splet okolnosti doveo. U tom razmišljanju i traženju potencijalnih izgovora da možda nisam jedini odgovoran, dolazim do toga da su me moja nezrelost, mladost i nespretnost ipak dovele ovde gde jesam – kaže on.

L. K. inspiraciju pronašao u epskoj tradiciji

Među učesnicima festivala bio je i L. K, koji inspiraciju pronalazi u srpskoj epskoj tradiciji, kosovskom ciklusu i vrednostima poput prijateljstva, date reči i poštovanja.

– To sam voleo i ranije, a volim i sada. Kada sam se našao ovde, imao sam više vremena da se svemu tome posvetim. Pronašao sam se u tim vrednostima – prijateljstvu, datoj reči, poštovanju – kaže L. K.

Nastup pred publikom doneo mu je i tremu.

– Bilo je treme. Nastupao sam pri kraju i slušao sam sve ostale, koji su bili vrlo dobri – kaže L. K.

Sa festivala, dodaje, nosi novo i dragoceno iskustvo.

Jubilarni festival

Festival besedništva u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici ove godine održan je deseti put, uz učešće 27 takmičara.

Kroz pripremljene i autorske besede učesnici su imali priliku da pred publikom pokažu svoje govorničke sposobnosti, ali i da govore o temama koje ih lično zaokupljaju.

Za R. M. to je bila unutrašnja borba i podrška majke. Za L. K. prijateljstvo, poštovanje i data reč.

A za obojicu – iskustvo izlaska pred publiku i prilika da svojim rečima kažu ono što im je važno.