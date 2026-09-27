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Nakon intenzivne letnje turističke sezone, koja je okupila veliki broj turista na različitim manifestacijama i dešavanjima, u Kladovu počinje novi ciklus uređenja javnih površina koji će obuhvatiti veliku akciju ozelenjavanja, radove na keju, parkovima i šetalištima, dok JP "Komunalac" paralelno počinje pripreme za zimsku sezonu.

U saradnji lokalne samouprave i Ministarstva zaštite životne sredine najavljena je sadnja hiljada novih sadnica. Pored sezonskog cveća, planirana je sadnja listopadnog drveća, četinara i ukrasnog žbunja, a radovima će biti obuhvaćeni Fetislam, gradski park, pristan, centralne gradske zone i druge javne površine. Inače, saradnja opštine Kladovo i resornog ministarstva uz aktivno učešće JP "Komunalac" bila je intenzivna i tokom leta. Primera radi, u julu je Ministarstvo zaštite životne sredine Opštini Kladovo ustupilo 20 metalnih kontejnera zapremine 1,1 kubni metar i 70 PVC kanti, ukupne vrednosti nešto više od 1,25 miliona dinara, a oprema je prosleđena "Komunalcu" za raspoređivanje u gradu i selima.

1/4 Vidi galeriju Kladovo uređuje kej, parkove i šetališta: Počinje sadnja hiljada sadnica Foto: RINA

Kladovski komunalci sada po završetku letnje sezone planiraju radove na dodatnom uređenju keja i šetališta, zamenu oštećenog mobilijara, sanaciji pešačkih i biciklističkih staza, nove sadržaje za decu i rekreaciju, kao i unapređenje osvetljenja i bezbednosti.

Predsednik opštine Kladovo Goran Matović je nakon izbora za predsednika opštine, početkom maja ove godine, kao prioritete novog rukovodstva naveo kontinuitet započetih investicionih projekata, dalji razvoj opštine i unapređenje kvaliteta života građana.

- Naš cilj je da Kladovo bude uređeno tokom cele godine i da građani konkretno vide rezultate rada lokalne samouprave i javnih preduzeća. Ulaganje u parkove, zelenilo, kej, šetališta i komunalnu infrastrukturu jeste ulaganje u kvalitet svakodnevnog života ljudi. Zato nastavljamo sa uređenjem grada i stvaranjem još boljih uslova za život naših sugrađana - kaže predsednik opštine Kladovo Goran Matović.

Istovremeno, JP "Komunalac" priprema mehanizaciju i ljudstvo za zimu. Zimska služba počinje 1. novembra, uz dežurstva zaposlenih, servisiranje mehanizacije i unapred obezbeđene količine soli i rizle. Poučeni prošlogodišnjem iskustvom, kada je u ovom kraju zabeležena najjača zima u poslednjih desetak godina, kladovski komunalci blagovremeno su krenuli u pripremu, kako bi zimsku sezonu dočekali spremni.