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U zaseoku Omar, u užičkom selu Bioska, medved je napravio do sada nezabeležen pokolj u ovom kraju. U domaćinstvu Milića Pjevića, u dva navrata, zaklao je sedam ovaca, dok ovan još nije pronađen.

U domaćinstvu Milića Pjevića medved je preksinoć razvalio vrata štale u kojoj su bile ovce. Ujutru je zatekao sedam mrtvih životinja, neke u štali, a neke oko nje.

– Ne znamo da li je bila mečka sa mečićima ili medved. Razvalili su vrata od štale u kojoj su bile ovce. Moj otac je ujutru zatekao sedam mrtvih ovaca, u štali i oko štale. Ovna nije mogao da pronađe, pa pretpostavljamo da ga je medved negde odneo. Sinoć je ponovo dolazio u štalu i isprevrtao ovce koje su već bile mrtve. Od celog stada ostale su samo tri ovce – kaže Milenko Pjević, Milićev sin, koji živi u Užicu.

Prema njegovim rečima, u komšiluku još dvojica domaćina drže ovce, ali njihova stada za sada nisu bila na meti medveda.

Napadi medveda na stoku u ovom delu Bioske nisu novost, ali meštani kažu da do sada nije zabeležen ovakav pokolj. Proleća ove godine mečka je dolazila u domaćinstvo Lazića, gde je takođe zaklala nekoliko ovaca, dok su prošle godine u Marinkovićima, u blizini jezera, stradale dve do tri ovce.

Najnoviji napad dodatno je uznemirio meštane, posebno zbog toga što se približava period kada se medvedi pripremaju za zimski san i intenzivnije traže hranu.

Strah među stanovnicima raste, jer se medvedi sve češće pojavljuju u blizini domaćinstava i štala, a pojedini napadi sada su zabeleženi i na svega nekoliko metara od kuća.