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Današnjom akcijom završen je ciklus preventivnih pregleda stanovništva u ruralnim sredinama, tokom kojeg je obavljeno više od 2.000 preventivnih pregleda. Početni cilj bio je znatno skromniji, ali je zahvaljujući velikom angažovanju zdravstvenih radnika, mladih lekara i studenata značajno premašen.

Timovi su obišli sela na teritoriji Niša i Nišavskog okruga, a akcija je proširena i na opštine Aleksinac i Doljevac. Cilj je bio da zdravstvena zaštita stigne i do ljudi kojima je zbog udaljenosti ili drugih okolnosti otežan dolazak do lekara.

Generalni direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević ističe da će jedan od najvažnijih zadataka rukovodstva u narednom periodu biti dalje jačanje poverenja između građana i zdravstvenog sistema.

„Poverenje se ne dobija preko noći, već se zaslužuje svakoga dana – odnosom prema pacijentu, dostupnošću, odgovornošću i rezultatima. Trudićemo se da građani znaju da njihov zdravstveni sistem postoji zbog njih i da mogu da mu se obrate kada im je pomoć potrebna. Želimo da budemo bliži ljudima, da ih čujemo i da probleme rešavamo.“

Da uspeh akcije nije samo u brojkama, već pre svega u konkretnim ljudskim sudbinama, naglašava doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik generalnog direktora UKC Niš za stručno-medicinska pitanja, anesteziološku delatnost i transfuzijsku medicinu.

„Da smo ovom akcijom spasili samo jedan ljudski život, ona bi bila uspešna. A imali smo mnogo situacija u kojima su kolege na vreme prepoznale ozbiljna zdravstvena stanja, odmah reagovale i pacijente uputile na dalje zbrinjavanje i lečenje. Iza svake brojke nalazi se čovek i upravo zbog toga sve što smo uradili ima smisla.“

Važan deo aktivnosti bila je i neposredna komunikacija sa građanima. Kol-centar zabeležio je više od 1.100 poziva, dok je kroz program „Otvorena vrata“ ostvareno 875 kontakata sa građanima, pri čemu je oko 99 odsto zahteva uspešno rešeno, uključujući i slučajeve koji su zahtevali urgentno zbrinjavanje i dalje lečenje.

Nikolić ističe da se, paralelno sa jačanjem poverenja pacijenata, mora čuvati i položaj ljudi koji nose zdravstveni sistem.

„Naš cilj je da učvrstimo poverenje građana u zdravstveni sistem, ali istovremeno i da sačuvamo dostojanstvo, ugled i čast zdravstvenog radnika. Ta dva cilja nisu suprotstavljena – naprotiv, jedno bez drugog ne može. Građanin zaslužuje dostupnog, odgovornog i posvećenog zdravstvenog radnika, ali i zdravstveni radnik zaslužuje poštovanje za svoje znanje, trud i ogromnu odgovornost koju svakodnevno nosi.“

Lazarević i Nikolić zahvalili su svim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, mladim lekarima i studentima koji su učestvovali u akcijama, kao i građanima koji su im ukazali poverenje.