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Nakon informacija o navodnom zagađenju Velikog Rzava, inspekcija za zaštitu životne sredine izašla je na teren. Prema informacijama ribočuvara i fotografijama sa terena, na proveravanim lokacijama nisu uočeni vidljivi znaci zagađenja.

Nakon što su se pojavile informacije o navodnom zagađenju Velikog Rzava ispod brane Svračkovo, Ministarstvo zaštite životne sredine hitno je reagovalo i proverilo stanje na terenu.

Inspekcija za zaštitu životne sredine dobila je informacije sa lica mesta od ribočuvara, koji je obišao više lokacija duž toka reke. Prema navodima Ministarstva, utvrđeno je da informacije o zagađenju Velikog Rzava ispod brane Svračkovo nisu potvrđene.

Posebno je provereno stanje na plaži Urjak, koja se nalazi nekoliko stotina metara nizvodno od brane Svračkovo. Fotografije nastale tokom obilaska pokazuju da je voda bistra i bez vidljivih znakova zagađenja.

Ribočuvar je obišao i deo toka uzvodno, u pravcu brane, a fotografije sa terena, kako navodi Ministarstvo, pokazuju isto stanje.

Proverena je i lokacija kod mosta ispod brane, koja je bila prikazana na fotografijama objavljenim u spornoj objavi. I na toj lokaciji, prema informacijama Ministarstva, voda je bistra, bez uočljivih znakova zagađenja.

Iz Ministarstva zaštite životne sredine poručuju da će nastaviti da prate stanje na terenu, kao i da će reagovati na svaku prijavu i o utvrđenom stanju obaveštavati javnost.