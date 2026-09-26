CRVENI KRST SRBIJE ODRŽAO DRŽAVNO TAKMIČENJE U PRVOJ POMOĆI: Učestvovalo 30 ekipa iz cele zemlje
- Crveni krst Novi Sad bio je najbolji i na državnom takmičenju u prvoj pomoći u kategoriji podmladak, održanom u Atletskoj dvorani Beograd.
- Prvo mesto među omladinskim sekcijama osvojio je Crveni krst Palilula, a tema je bila značaj prve pomoći u svakodnevnim okolnostima.
Svake godine Crveni krst Srbije organizuje takmičenja u prvoj pomoći, koje se na državnom nivou danas održalo u Atletskoj dvorani Beograd.
Crveni krst Novi Sad bio je najbolja ekipa i na jučerašnjem takmičenju iz realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, kao i na današnjem državnom takmičenju u prvoj pomoći u kategoriji podmladak.Prvo mesto među omladinskim sekcijama u prvoj pomoći odneo je Crveni krst Palilula.
Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je "Značaj prve pomoći u svakodnevnim životnim okolnostima", a pred takmičarskim ekipama su bili zadaci sa simuliranim situacijama nezgoda i povreda koje se mogu dogoditi u saobraćaju, na radu, u sportu i drugim okolnostima svakodnevnog života.
Nastupilo je 15 ekipa "Omladine", 15 ekipa "Podmlatka" iz 19 opština i gradova iz cele Srbije.
Učesnici su bili iz Crvenog krsta Ruma, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Stari Grad, Palilula, Voždovac, Vračar, Kragujevac, Mionica, Užice, Vranje, Ćuprija, Aleksandrovac, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Niš, Кraljevo, Gračanica.
Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo zdravlja Srbije.
Kurir.rs/Beta