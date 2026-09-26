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Na adresu zdravstvenog centra Studenica stiglo je pismo zahvalnosti i to čak iz Kanade. Naime, Predrag Pešić koji je tokom avgusta meseca lečen na hirurškom odeljenju biranim rečima govorio je o periodu koji je proveo u kraljevačkoj bolnici, posebno ističući sručnost, posvećenost i visok nivo profesionalnizma lekara, medicinskih sestara, tehničara i pomoćnog osoblja.

- Kao rođeni Kraljevčanin, obraćam vam se iz Kanade, gde nastavljam svoj oporavak, sa željom da izrazim iskrenu zahvalnost svima koji su brinuli o meni tokom 25 dana koje sam proveo u vašoj bolnici na Odeljenju hirurgije. Ono što je počelo 4. avgusta kao lokalizovana infekcija desne butine širilo se veoma brzo, uz vrlo visoku temperaturu i ozbiljno narušavanje mog opšteg stanja iz dana u dan tokom letovanja u Grčkoj. Do trenutka kada sam 7. avgusta stigao u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, bio sam ozbiljno bolestan i primljen sam kao hitan hirurški pacijent. Posebnu zahvalnost dugujem dr Milanu Maksimoviću koji me je primio i vodio moje lečenje. Njegova medicinska procena, odlučnost i istrajnost ostavili su na mene dubok utisak. Tokom mog lečenja pojavljivali su se novi neočekivani problemi. Zahvalan sam što sam u takvoj situaciji imao lekara koji je svakom novom izazovu pristupao ozbiljno i posvećeno - napisao je Predrag.

Dodaje da je izuzetno zahvalan i svim drugim lekarima koji su učestvovali u njegovom lečenju. Ističe da njegov oporavak nije bio rezultat rada jedne osobe, već čitavog tima. Posebno je želeo da se zahvali i svim medicinskim sestrama i tehničarima.

- Znam da se spolja često ne vidi koliko je zahtevan i stresan posao vas, ljudi koji rade u bolnici, niti u kakvim uslovima svakodnevno pružate negu i donosite važne odluke. Kada čovek provede u bolnici više nedelja kao pacijent, ne može da ne primeti koliko znanja, odgovornosti, napora, tolerancije i lične posvećenosti stoji iza vašeg rada. Svi zdravstveni sistemi u svetu su pod sličnim pritiscima i ograničenjima danas. Iako velike bolnice u svetu možda raspolažu većim materijalnim i tehničkim resursima, resursi sami po sebi ne mogu zameniti stručno znanje i ljudsku posvećenost. Zato vas molim da moju zahvalnost, i zahvalnost moje supruge Julije, prenesete svima — lekarima, sestrama, tehničarima, osoblju za negu rana, higijeničarima i svima koji su brinuli o meni - napisao je Predrag.

Posle povratka u Kanadu imao je kako kaže, dosta vremena da razmišlja o tih 25 dana. Ono što će najviše pamtiti iz "Studenice" nije samo činjenica da je tamo dobio neophodno lečenje.