Slušaj vest

U fiskulturnoj sali Osnovne škole "Feješ Klara" večeras je izbio požar. Požar je izbio u delu fiskulturne sale do spravarnice, prostoriji u kojoj se čuvaju sportski rekviziti.

Kako smo saznali na licu mesta, izgorela je unutrašnjost pomenute sale.

Na lice mesta upućena su dva vatrogasna vozila, a u intervenciji učestvuje deset kikindskih vatrogasaca.

Požar u OŠ u Kikindi Foto: Kurir/S. U.

Osnovna škola "Feješ Klara" jedina je gradska dvojezična škola u Kikindi, u kojoj se nastava izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. Nastava se već duže vreme ne odvija u školskoj zgradi, jer je u toku rekonstrukcija objekta.

Više detalja o požaru, uzroku i šteti biće poznato nakon završetka intervencije i uviđaja.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaBuktinja progutala objekat usred noći: Stravičan požar u Kikindi iza sebe ostavio pustoš (FOTO/VIDEO)
Napušteni objekat u Kikindi
SrbijaPOŽAR GUTAO TRSKU I NISKO RASTINJE U KIKINDI: Vatrogasci branili groblje i kapelu od vatrene stihije (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-17 at 19.12.07 (3).jpeg
HronikaEKSPLOZIJA U KUĆI U KIKINDI, POVREĐENI MUŽ I ŽENA: Zadobili opekotine po celom telu, a dva heroja ih spasila! (foto)
kikinda.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR KOD KIKINDE: Planuo kombajn pa vatra progutala žito i strnjiku na 25 jutara
Izgoreo kombajn foto privatna arhiva.jpg