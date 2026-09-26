Požar
BUKTINJA U OSNOVNOJ ŠKOLI U KIKINDI! Vatrena stihija progutala unutrašnjost fiskulturne sale! (FOTO)
- U fiskulturnoj sali OŠ 'Feješ Klara' u Kikindi izbio je požar, a izgorela je unutrašnjost sale.
- Na terenu su dva vatrogasna vozila i deset vatrogasaca koji gase vatru.
- Uzrok požara i ukupna šteta biće poznati posle intervencije i uviđaja.
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U fiskulturnoj sali Osnovne škole "Feješ Klara" večeras je izbio požar. Požar je izbio u delu fiskulturne sale do spravarnice, prostoriji u kojoj se čuvaju sportski rekviziti.
Kako smo saznali na licu mesta, izgorela je unutrašnjost pomenute sale.
Na lice mesta upućena su dva vatrogasna vozila, a u intervenciji učestvuje deset kikindskih vatrogasaca.
Požar u OŠ u Kikindi Foto: Kurir/S. U.
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Osnovna škola "Feješ Klara" jedina je gradska dvojezična škola u Kikindi, u kojoj se nastava izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. Nastava se već duže vreme ne odvija u školskoj zgradi, jer je u toku rekonstrukcija objekta.
Više detalja o požaru, uzroku i šteti biće poznato nakon završetka intervencije i uviđaja.
Kurir.rs
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