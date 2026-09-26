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U fiskulturnoj sali Osnovne škole "Feješ Klara" večeras je izbio požar. Požar je izbio u delu fiskulturne sale do spravarnice, prostoriji u kojoj se čuvaju sportski rekviziti.

Kako smo saznali na licu mesta, izgorela je unutrašnjost pomenute sale.

Na lice mesta upućena su dva vatrogasna vozila, a u intervenciji učestvuje deset kikindskih vatrogasaca.

1/6 Vidi galeriju Požar u OŠ u Kikindi Foto: Kurir/S. U.

Osnovna škola "Feješ Klara" jedina je gradska dvojezična škola u Kikindi, u kojoj se nastava izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. Nastava se već duže vreme ne odvija u školskoj zgradi, jer je u toku rekonstrukcija objekta.

Više detalja o požaru, uzroku i šteti biće poznato nakon završetka intervencije i uviđaja.