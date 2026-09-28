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Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od danas će biti postavljen u Pančevu, gde će žene moći da obave mamografski pregled svakog dana od 9 do 18 časova.

Mamograf će biti smešten na parkingu Doma zdravlja Pančevo, u Ulici Miloša Obrenovića 2–4. Program se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja, a u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo.

Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na brojeve telefona 013/309-215 i 062/804-8079, svakog radnog dana od 7 do 20 časova, kao i na brojeve telefona 013/313-349 i 064/893-1336, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, navodi se na sajtu Batut.

Takođe, žene iz ciljne populacije mogu da očekuju poziv iz Doma zdravlja Pančevo radi dolaska na pregled.

Organizovani skrining raka dojke, uz rad mobilnog mamografa, namenjen je ženama starosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.