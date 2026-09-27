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Veliki požar u subotu uveče uništio je fiskulturnu salu OŠ "Feješ Klara" u Kikindi, a vatrogasci su se sa vatrom borili sve do pola dva ujutru.

Direktorka škole Hermina Čemere kaže da je fiskulturna sala neupotrebljiva.

1/6 Vidi galeriju Gašenje požara u školi u Kikindi Foto: Kurir/S. U.

- Požar je izazvao veliku materijalnu štetu. Sada je jedino rešenje da se u potpunosti obnovi fiskulturna sala, bez koje naša ustanova ne može normalno da funkcioniše - rekla je Čemere i podsetila da je februara počela rekonstrukcija školske zgrade, nakon čega je nastava preseljena u malu zgradu škole i prostorije OŠ "Sveti Sava".

Dojava o požaru vatrogasci su primili u 21.20 časova. Na lice mesta odmah su upućena dva vatrogasna vozila. U intervenciji je učestvovalo deset vatrogasaca.

OŠ "Feješ Klara" Foto: Kurir/S.U.

Kako saznajemo, vatra je potpuno uništila unutrašnjost fiskulturne sale i zahvatila krov. Izgoreli su ripstoli i konopac za penjanje, dok je spravarnica sa sportskim rekvizitima ostala sačuvana. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara na kancelariju nastavnika fizičkog vaspitanja i svlačionice. U požaru, srećom, niko nije povređen. Materijalna šteta je velika. Škola je pod video-nadzorom, pa bi snimci mogli da pomognu u utvrđivanju kako je došlo do požara.

Mladen Bogdan Foto: Kurir/S.U.

Dok su se vatrogasci borili sa vatrenom stihijom, na la lice mesta stigao je i Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.