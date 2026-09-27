UGAŠEN POŽAR U OSNOVNOJ ŠKOLI U KIKINDI: Nema žrtava, materijalna šteta velika, utvrđuje se kako je vatra buknula (foto,video)
Veliki požar u subotu uveče uništio je fiskulturnu salu OŠ "Feješ Klara" u Kikindi, a vatrogasci su se sa vatrom borili sve do pola dva ujutru.
Direktorka škole Hermina Čemere kaže da je fiskulturna sala neupotrebljiva.
- Požar je izazvao veliku materijalnu štetu. Sada je jedino rešenje da se u potpunosti obnovi fiskulturna sala, bez koje naša ustanova ne može normalno da funkcioniše - rekla je Čemere i podsetila da je februara počela rekonstrukcija školske zgrade, nakon čega je nastava preseljena u malu zgradu škole i prostorije OŠ "Sveti Sava".
Dojava o požaru vatrogasci su primili u 21.20 časova. Na lice mesta odmah su upućena dva vatrogasna vozila. U intervenciji je učestvovalo deset vatrogasaca.
Kako saznajemo, vatra je potpuno uništila unutrašnjost fiskulturne sale i zahvatila krov. Izgoreli su ripstoli i konopac za penjanje, dok je spravarnica sa sportskim rekvizitima ostala sačuvana. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara na kancelariju nastavnika fizičkog vaspitanja i svlačionice. U požaru, srećom, niko nije povređen. Materijalna šteta je velika. Škola je pod video-nadzorom, pa bi snimci mogli da pomognu u utvrđivanju kako je došlo do požara.
Dok su se vatrogasci borili sa vatrenom stihijom, na la lice mesta stigao je i Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.
- Situacija je bila veoma ozbiljna. Srećom, niko nije stradao, nema povređenih. Sve nadležne službe reagovale su na vreme. Ostaje da se utvrde sve okolnosti i činjenice i uzrok požara - izjavio je Bogdan.