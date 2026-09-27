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Prema poslednjim informacijama JP „Putevi Srbije“, na naplatnoj stanici Obrenovac, u smeru ka naplati, beleže se zadržavanja vozila u trajanju od oko 30 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama duž auto-puteva u Republici Srbiji saobraćaj se odvija bez zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Kada je reč o situaciji na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, putnička motorna vozila na prelazu Sremska Rača na ulazu u zemlju čekaju oko pola sata.

Znatno duža čekanja zabeležena su u teretnom saobraćaju, pre svega na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 180 minuta (tri sata), dok se na prelazu Šid beleže zadržavanja i do 240 minuta (četiri sata).

Na ostalim graničnim prelazima za sve kategorije vozila trenutno nema dužih zadržavanja.

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