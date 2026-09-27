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LOZNICA – Četrnaesti uzastopni Regionalni Sajam meda u Loznici završen je danas, a ovoga puta nebo je baš bilo naklonjeno lozničkom Pčelarskom društvu koje ga je priredilo u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Loznice (TOGL), na šetalištu kod Vukovog doma kulture. Osim meda i drugih pčelinjih proizvoda, posetioci su mogli videti i etno-bazar na kome su bili izloženi proizvodi domaće radinosti, odevni predmeti, zimnice, sokovi, mesne prerađevine, ukrasni predmeti i slično.

1/8 Vidi galeriju Sajam meda u Loznici: Rekordni prinosi i bogata ponuda Foto: T.Ilić

Načelnik Odeljenja za privredu Jovan Miladinović na otvaranju sajma je istakao da se gotovo deceniju i po uspešno organizuje jedna od najslađih lozničkih manifestacija kao potvrda dobre saradnje grada i lozničkih pčelara.

- Podrška grada je neizostavna kroz davanje prevoza pčelarskim društvima za odlaske na sajmove meda u Beogradu i regionu, prostora za njihove edukacije i subvencionisanje. Svih ovih godina imaju podršku za nabavku opreme, košnica, rojeva, prikolica manjeg kapaciteta. Tu je i 50, odnosno 60 odsto subvencija za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva, ili mlade sa manje od 40 godina, koje ostvaruju iz gradskog budžeta. Od preko 40 miliona dinara i više od 400 podnetih zahteva ove godine, petina je u oblasti pčelarstva – kazao je i najavio dalju podršku pčelarima.

Aleksandra Savić, direktorka TOGL, kaže da je učestvovalo dvanaest izlagača meda, i više od dvadeset na etno-bazaru i nada se da će manifestacija biti sve masovnija narednih godina. Prema rečima Dragana Radičevića, predsednika lozničkog Pčelarskog društva, koje postoji 52 godine, i ima pedesetak članova, sajmovi su prilika za druženje pčelara, razmenu iskustava, a značajni su za potrošače koji imaju uvid u ono što kupuju. Istakao je da je ovo nezapamćena pčelarska godina po kvalitetu meda i količinama, i da najstariji pčelari ovoga kraja ne pamte ovakve prinose.

- Prethodne godine bile su jako loše, pa je malo prestalo interesovanje za pčele, a nadamo se da će, s obzirom na ovako dobre prinose, pčelarstvo opet postati zanimljivo, pa će se i broj članova povećati. Inače, ove godine su prinosi na bagremu išli od 30 do 50 kilograma, na lipi oko dvadesetak, a suncokretu, u zavisnosti od lokacija, 30 do 40 kilograma. Ova godina će se dugo pominjati po dobrim rezultatima – rekao je on.

Učesnici Sajma kažu da je maloprodajna cena je od 1.000 do 1.400 dinara, u zavisnosti od proizvođača i takve su već nekoliko godina, kao i da su zadovoljni interesovanjem kupaca. Ističu da je odavno poznato da je med izuzetno blagotvoran za ljudsku upotrebu pa tako kašičica meda ujutru, pomešana sa vodom ili čajem, i jabukovim sirćetom dođe kao jutarnja infuzija. Sajam je završen, ko je hteo nabavio je bagremov, livadski, šumski, ili cvetni med, propolis, polenov prah, pa će zdravo da se hrani ove jeseni i zime.