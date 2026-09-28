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Aleksandar Pinja Živadinović iz Donjeg Katuna, kod Varvarina, ostvario je veliki ribolovački uspeh. On je iz Velike Morave, pored svog sela, uspeo da uhvati kapitalnog amura teškog čak 27 kilograma.

- Borba sa ovim moravskim kapitalcem je trajala oko desetak minuta. Borba je bila teška, ali ja nisam odustajao. Ulazio sam u Veliku Moravu do grudi, jer je bilo mnogo prepreka, a nisam želeo da izgubim ulov i ostvarim veliki ribolovački uspeh. Ono što ovom ulovu daje dodatnu težinu jeste činjenica da sam amura izvukao opremom koja je, bila na velikom iskušenju. Korišćen je štap “Prologic”, mašinica i struna “Formax” debljine 0,32 milimetra. Jako je čudno da ta struna izdrži toliki teret, ali znanje i dugogodišnje iskustvo su presudili.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Pinja Živadinović ulovio amura od 27 kilograma Foto: Privatna Arhiva

Naravno, sreća je bila da baš oba amura dođu kod mene na štap, kaže srećni ribolovac iz Donjeg Katuna, kod Varvarina.

Prema njegovim rečima, kapitalnom ulovu prethodilo je čak 30 dana pripreme i hranjenja. Posle toga usledila su dva ulova i to u dva dana, jedan za drugim, Prvi amur bio je težak 25 kilograma, a drugi 27 kilograma, što je veliki uspeh i pravi trijumf. Ovaj ulov Aleksandra Živadinovića Pinje postao je jedan od značajnih ribolovačkih uspeha i trofeja koji će se pamtiti u Pomoravlju i u Rasinskom okrugu.

Inače, amur spada među krupnije slatkovodne ribe i može da dostigne dužinu do oko 1,5 metara i težinu veću od 30 kilograma, dok se primerci težine od tri do 12 kilograma smatraju mnogo češćim.