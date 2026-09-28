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Predsednica opštine Trstenik Milena Turk potpisala je ugovor sa predstavnikom Privrednog društva za gradnju i inženjering “Tehnogradnja”, kojim je predviđeno uređenje i rekonstrukcija ulice Radoja Krstića u Trsteniku. Vrednost radova iznosi 88,5 miliona dinara.

Projektom je predviđeno kompletno asfaltiranje prostora, zamena dela vodovodne i fekalne infrastrukture, kao i uređenje kvarta “Erovo”.

-Realizacija ovog projekta još jedan važan korak u unapređenju infrastrukture i uslova za život građana Trstenika. Veliko mi je zadovoljstvo što smo kroz projekat LILD napravili još jedan važan korak za naš Trstenik. Ovim projektom obuhvaćeno je kompletno  asfaltiranje prostora, zamena dela vodovodne i fekalne infrastrukture, kao i uređenje kvarta “Erovo”. 

Čelnici opštine Trstenik obilaze radove copy.jpg
Foto: Kurir/Ž.M.

Završetkom pomenutih radova Trstenik dobija uređeniju i funkcionalniju ulicu Radoja Krstića, to će biti jedna uređena i funkcionalna ulicu, a građani bolje i kvalitetnije životne uslove, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Čelnica lokalne samouprave kaže da je u okviru projekta predviđena sveobuhvatna rekonstrukcija ulice u dužini od 800 metara, a posebna pažnja posvećena je uređenju kvarta Erovo, sa ciljem da ovaj deo Trstenika dobije kvalitetniju infrastrukturu i savremenije uslove za život.

Vrednost radova iznosi 88,5 miliona dinara.

Ugovor sa Tehnogradnjom, počeli radovi.jpg
Foto: Kurir/Ž.M.

Realizacijom ovog projekta građani dobijaju uređeniju i bezbedniju saobraćajnicu, pouzdaniju infrastrukturu i bolje uslove za svakodnevni
život, a radovi su započeti i uspešno se odvijaju. 

Turk ističe da će lokalna samouprava nastaviti sa realizacijom planiranih aktivnosti.

- Nastavljamo dalje planirane aktivnosti, odgovorno i posvećeno i sa optimizmom. Realizacijom ovog projekta Trstenik će biti moderniji i lepše mesto za život, kao I sa drugim projektima u mesnim zajednicama prema programu “Da se radi i gradi po tvom”.

Kurir.rs

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