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Saobraćajna policija će u utorak, 29. septembra, na čitavom području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici tokom 24 sata sprovoditi pojačanu kontrolu brzine. Akcija „Speed maraton“ počinje u ponoć i trajaće do 24 časa, a dolazi nakon niza saobraćajnih nezgoda i velikog broja prekršaja evidentiranih prethodnih dana u Sremu.

Kako je saopštila Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, reč je o osmoj lokalnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, a policija će biti posebno usmerena na vozače koji ne poštuju ograničenje brzine.

Podaci policije iz prethodnih dana pokazuju zbog čega je upućen novi apel vozačima.

Tokom jednog od prethodnih vikenda na području PU Sremska Mitrovica dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno devet osoba.

Policija je tokom tog vikenda otkrila čak 643 saobraćajna prekršaja, među kojima su bila 33 slučaja vožnje pod dejstvom alkohola, dok su zbog različitih saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja isključena 54 vozača.

Ni naredni policijski bilteni nisu doneli mnogo mirniju sliku.

U jednom danu na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno pet osoba.

Istovremeno je otkriveno 295 saobraćajnih prekršaja, a posebno zabrinjava podatak da su sankcionisana čak 73 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine u zonama škola.

Policija je prethodnih dana beležila i stotine drugih prekršaja – nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, vožnju pod dejstvom alkohola i druga kršenja saobraćajnih propisa.

Brzina sutra pod posebnom kontrolom

Upravo će brzina biti u centru pažnje tokom akcije koja počinje u ponoć.

Na području PU Sremska Mitrovica 29. septembra, od 00 do 24 časa, biće sprovedena osma lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja „SPEED MARATON“, usmerena na otkrivanje prekoračenja dozvoljene brzine.

Iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici upozoravaju da je stanje bezbednosti u saobraćaju pogoršano i ponovo apeluju na vozače da poštuju propise.

„Apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju policije.

Akcija će trajati puna 24 sata, a kontrola će biti sprovođena na području koje pokriva Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici.