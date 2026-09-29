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Na auto-putu „Miloš Veliki“, na deonici između petlji Prilipac i Lučani, od utorka, 29. septembra, biće izmenjen režim saobraćaja kroz tunel Munjino brdo zbog radova na periodičnom pregledu ITS opreme i sistema za upravljanje tunelom.

- Radovi će početi 29. septembra u 10 časova i trajaće do 1. oktobra do 17 časova. Za to vreme biće potpuno obustavljen saobraćaj kroz desnu tunelsku cev, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz levu cev tunela Munjino brdo, saopšteno je iz JP „Putevi Srbije“,

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju postavljenu signalizaciju.

Kurir.rs/RINA

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