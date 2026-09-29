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Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i predsednik opštine Inđija Marko Gašić otvorili su rekonstruisani park u Bloku 22, između ulica Kralja Dragutina i Laze Kostića u Inđiji.

Park je u potpunosti rekonstruisan i opremljen sadržajima namenjenim deci i mladima. Izgrađeni su savremeni sportski tereni i dečja igrališta, a prostor je dodatno uređen i osvetljen novom javnom rasvetom.

Sagrađeni su tereni za mali fudbal, basket, uređene zelene površine, sanirane postojeće i izgrađene nove pešačke staze, postavljen urbani mobilijar, kao i dodatno ozelenjavan prostor.

Sredstva za rekonstrukciju parka u inđijskom Bloku 22 u iznosu od 36 miliona dinara, obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

U okviru uređenja, pored parka izgrađeno je i 40 novih parking mesta i postavljena bezbednosna ograda, čime je unapređena komunalna infrastruktura i povećan broj parking mesta za stanare ovog dela Inđije.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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