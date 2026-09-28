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Automobil danas, na pojedinim graničnnim prelazima Srbije čekaju od 20 minuta do jednog sata a kamioni od dva do četiri sata.

Putevi Srbije su saopštili da na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom kamioni čekaju četiri sata da izađu iz Srbije.

Dodali su da na prelazu Šid, automobili čekaju 30 minuta, na ulaz i izlaz iz Srbije.

Kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata da napuste Srbiju, navodi se.