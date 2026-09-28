Na graničnim prelazima Srbije automobili čekaju do sat vremena, dok kamioni zadržavaju i do četiri sata. Saznajte više o trenutnoj situaciji.
Srbija
VOZILA NA POJEDINIM PRELAZIMA VEČERAS ČEKAJU I DO 4 SATA Putevi Srbije izdali saopštenje: Evo kakva je situacija sa automobilima
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Automobil danas, na pojedinim graničnnim prelazima Srbije čekaju od 20 minuta do jednog sata a kamioni od dva do četiri sata.
Putevi Srbije su saopštili da na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom kamioni čekaju četiri sata da izađu iz Srbije.
Dodali su da na prelazu Šid, automobili čekaju 30 minuta, na ulaz i izlaz iz Srbije.
Kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata da napuste Srbiju, navodi se.
Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju dva sata a automobiili 45 minuta da izadju iz Srbije Putevi Srbije su preneli i da na tom prelazu automobili čekaju jedan sat da udju u Srbiju. "Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila". navodi se.
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