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Automobil danas, na pojedinim graničnnim prelazima Srbije čekaju od 20 minuta do jednog sata a kamioni od dva do četiri sata.

Putevi Srbije su saopštili da na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom kamioni čekaju četiri sata da izađu iz Srbije.

Dodali su da na prelazu Šid, automobili čekaju 30 minuta, na ulaz i izlaz iz Srbije.

Kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata da napuste Srbiju, navodi se.

Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju dva sata a automobiili 45 minuta da izadju iz Srbije Putevi Srbije su preneli i da na tom prelazu automobili čekaju jedan sat da udju u Srbiju. "Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila". navodi se.

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