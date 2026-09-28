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Iako sela na obroncima planine Radan nemaju mnogo stanovnika, ljudi koji potiču iz ovog kraja ne napuštaju svoju dedovinu. Slaviša Zdravković iz sela Obražda svoje penzionerske dane provodi proučavajući porodično stablo i svetkovine. Napisao je knjigu koja, kako kaže, treba da bude putokaz generacijama koje dolaze. Ovo svojevrsno porodično svedočanstvo bila je prilika i da se Zdravkovići, ma gde živeli, ponovo okupe u Obraždi.

Vodenični kamen ih je othranio i održao kroz vekove. Zdravkovići iz Obražde na obroncima Radana ponovo su zajedno kraj kamena iz njihove vodenice da pokažu slogu, čvrstinu, otpornost, postojanost. Kao matica u košnici, na porodično sabranje okupio ih je Slaviša Zdravković, čovek koji je svoje penzionerske dane posvetio proučavanju porodičnog stabla i svetkovina, koji daju odgovore na mnoga pitanja, na prvi pogled neobjašnjiva.

1/4 Vidi galeriju Priča o Zdravkovićima iz Obražde na obroncima Radana Foto: Printsreen/RTS

Zdravkovići iz Obražde rasuti su širom Srbije. Skoro svi su fakultetski obrazovani. Najstariji Tomislav ima 84 godine, najmlađi Ignjat 3.

„Svi su sjajni ljudi, čestiti, pošteni i takvi su Zdravkovići. Kad kažeš Zdravković, to je dovoljno“, ističe Tomislav.

Obražda je naseljena sredinom devetnaestog veka, nešto pre oslobođenja južnih krajeva od Turaka. Naselili su je Srbi sa Kosova i Metohije, a na obronke Radana došli su iz crnotravskih mahala, zbog blaže klime. Ime Obražda verovatno potiče od reči brazda, mada ima i drugih tumačenja. Kroz decenije broj stanovnika i domaćinstva se menjao. Danas ovde ne živi ni desetak meštana, ali ma gde bili, ljudi koji su ovde rođeni održavaju svoju dedovinu. U Obraždi inače postoje gornji i donji Zdravkovići. Nikosava i Sava svoje selo ne bi menjali ni za šta na svetu.

Nikosava ističe da unuci dolaze skoro svakog vikenda, pogotovo kada je u toku berba šljiva. „Imali smo dosta šljiva, sada ide pečenje rakije, to je pravi seoski život“, kaže Nikosava.

Duboki su koreni u Obraždi. Porodična stabla su zdrava i razgranata. Postojani su Zdrakovići kao njihov vodenični kamen, otporni na vreme i prolaznost jer znaju ko su i odakle su.