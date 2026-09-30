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Nakon usvajanja Generalnog urbanističkog plana Niša za period od 2025. do 2040. godine, Zavodu za urbanizam predstoji izrada planske dokumentacije nižeg reda, a jedan od značajnijih projekata biće uređenje priobalnog pojasa Nišave.

Kako je rekao Milan Milojević, vršilac dužnosti direktora JP Zavod za urbanizam Niš, planirano je da u narednom periodu bude pokrenuta izrada pet do šest planova generalne regulacije.

Prema njegovim rečima, Generalnim urbanističkim planom predviđena su ukupno 32 plana generalne regulacije, a namera je da za svaku gradsku opštinu u početnoj fazi bude pokrenut najmanje po jedan plan.

Jedan od projekata koji bi trebalo značajno da promeni izgled grada odnosi se na priobalje Nišave. Zavod paralelno radi na Planu generalne regulacije priobalnog pojasa reke, koji obuhvata oko 22 kilometra, od Proseka do uliva Nišave u Južnu Moravu.

Planirano je uređenje prostora sa obe strane reke, izgradnja i uređenje pešačkih i biciklističkih staza, kao i stvaranje novih sadržaja za građane.

"Želimo da uredimo kompletno priobalje sa leve i desne strane, pešačke i biciklističke staze, da imamo učionice i teretane na otvorenom i da praktično spustimo grad na reku, kako bi građani mogli da uživaju u zelenilu, Nišavi i novim sadržajima", rekao je Milojević.

Plan je trenutno u fazi ranog javnog uvida. Nakon toga sledi izrada nacrta, usvajanje planske dokumentacije, a zatim i priprema tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju radova.

Foto: Kurir

Milojević je istakao da su u prethodnih nekoliko meseci usvojena dva ključna dokumenta za razvoj grada - Prostorni plan i Generalni urbanistički plan.

Zavod za urbanizam istovremeno radi i na planskoj dokumentaciji za druge opštine na jugoistoku Srbije. Aktivnosti se sprovode za Sokobanju, Aleksinac, Dimitrovgrad i Belu Palanku, dok se radi i na velikim planskim projektima koji se odnose na akumulacije Selova i Svračkovo.

Među aktuelnim projektima su i planovi koji bi trebalo da omoguće unapređenje vodosnabdevanja pojedinih niških naselja. Završeni su urbanistički projekti za Berbatovo i Vukmanovo, nakon čega bi trebalo da usledi izrada tehničke dokumentacije.

Zavod zajedno sa EPS-om radi i na planovima detaljne regulacije za trafostanice "Niš 9" i "Niš 16". Plan za "Niš 9" trebalo bi uskoro da bude na javnom uvidu, dok je dokumentacija za "Niš 16" u završnoj fazi.