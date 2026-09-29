U proteklih sedam dana rođena je 31 beba i to 21 devojčica i 10 dečaka.
Srbija
SJAJNE VESTI, BEBI BUM U KRUŠEVCU: Veliki porast novorođenčadi u gradu pod Bagdalom! Devojčice vode 21:10
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Porodilište Opšte bolnice u Kruševcu protekle nedelje obradovalo je stanovnike stare srpske prestonice. U proteklih sedam dana rođena je 31 beba i to 21 devojčica i 10 dečaka. To je veliko povećanje novorođenčadi u odnosu na prethodnu sedmicu kada je rođeno ukupno 19 beba.
Služba za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice u Kruševcu pokriva grad Kruševac i opštine u Rasinskom okrugu – Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.
Kurir.rs
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