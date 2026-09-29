Porodilište Opšte bolnice u Kruševcu protekle nedelje obradovalo je stanovnike stare srpske prestonice. U proteklih sedam dana rođena je 31 beba i to 21 devojčica i 10 dečaka. To je veliko povećanje novorođenčadi u odnosu na prethodnu sedmicu kada je rođeno ukupno 19 beba.