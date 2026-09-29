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Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od 21. do 27. septembra 2026. godine.

U šest saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je poginula, pet osoba je teže povređeno i četiri osobe su lakše povređene, dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 99 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 2.102 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 49 vozača, od kojih je za devet određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 23 intervencije.

Kurir.rs

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