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Varošica Lešnica u subotu će biti peti domaćin šestih Miholjskih susreta sela koje organizuju Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), Udruženje lešničkih privrednika (ULP) I Grad Loznica pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu.

Za posetioce je i ovoga puta priređen sadržajan program, saopšteno je u TOGL, kao i da program počinje od 9 časova turnirom u stonom tenisu dok će sat kasnije biti otvoren etno-bazara, početi takmičenje Lešnički kotlić i predstavljanjem lešničkih privrednika.

- Veliki i šarolik program pripremljen je za najmlađe, biće održana i Parada budućnosti kroz centar mesta u kojoj učestvuju deca i njihovi roditelji, a promoviše porodicu i porodične vrednosti. Ove godine je novina Zelena učionica u parku koju organizuje Humanitarno udruženje Aleksandrova misija i Izviđači Jadra. Biće i animacije za decu Miki i Mini, na smotri folklora nastupiće veliki broj ansambala i lutkarsko pozorište osnovnih škola "Petar Tasić"; Lešnica i "Kralj Aleksandar I Karađorđević" iz Jadranske Lešnice.

1/6 Vidi galeriju Miholjski susreti sela u Lešnici Foto: T.Ilić i TOGL

U centru pažnje je i takmičenje u pripremi gulaša, i nadamo se da će i ove godine biti veliki broj prijavljenih ekipa. Kruna dana je koncert Magla benda, sada jako popularnog, i ovo je odlična prilika da ih čuju naši sugrađani. Koncert počinje od 19 časova na istom mestu kao i prethodnih godina – rekla je Aleksandra Savić, direktorka TOGL.

Zoka Perić, iz ULP, rekla je da se i ove godine očekuje da Miholjske susrete sela obeleže dobro druženje, takmičarski duh i ukusni gulaši iistakla da je priptremljen bogat program za sve generacije.

- Pozivamo sve da 3. oktobra budu sa nama u Lešnici, da zajedno uživamo u druženju, tradiciji, muzici i dobroj atmosferi – poručila je ona.

Grad Loznica dobio je 500.000 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije Miholjski susreti sela u ovoj godini. Za realizaciju manifestacije ukupno će biti izdvojeno 800.000 dinara, jer će dodatnih 300.000 obezbediti Turistička organizacija grada Loznice, saopšteno je letos posle potpisivanja ugovora u Palati Srbija koji je potpisala gradonačelnica Dragana Lukić, saopšteno je iz gradske uprave.

Program Ministarstva za brigu o selu već godinama podržava lokalne samouprave širom Srbije, doprinoseći očuvanju tradicije i razvoju ruralnih područja kroz kulturne, sportske i turističke sadržaje.

Inače, Lešnica je do sada pet puta bila domaćin ove manifestacije koja je lani bila rekordna po broju učesnika i posetilaca.