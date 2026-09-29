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Turistički film „Zlatibor – priča koja traje“ Turističke organizacije Zlatibor, zauzeo je treće mesto po glasovima publike u kategoriji međunarodnog turističkog filma na Festivalu turističkog i etno filma TEF Krk 2026.

Nagrada je uručena direktoru Turističke organizacije Zlatibor Vladimiru Živanoviću.

Ovogodišnji festival okupio je 104 filmska ostvarenja iz 63 turističke organizacije, muzeja i etno udruženja iz Hrvatske i zemalja regiona, pa priznanje za film o Zlatiboru predstavlja potvrdu da je njegova priča privukla pažnju i publike van Srbije.

Film „Zlatibor – priča koja traje“ kroz savremeni filmski izraz predstavlja prirodu, tradiciju, ljude i razvoj jedne od najposećenijih srpskih planinskih destinacija.

1/4 Vidi galeriju Turistički film „Zlatibor – priča koja traje“ Foto: TO Zlatibor

– Ovo priznanje nam je posebno značajno jer je film prepoznala publika. To je potvrda da savremen i autentičan način predstavljanja Zlatibora dopire do gledalaca i van granica Srbije. Nagrada je istovremeno podsticaj da nastavimo da ulažemo u kvalitetnu foto i video produkciju, digitalni marketing i nove načine promocije destinacije – rekao je direktor TO Zlatibor Vladimir Živanović.

Festival TEF Krk obuhvatio je turističke, etnografske i dokumentarne filmove, kao i kategorije posvećene scenariju, fotografiji, režiji i montaži. Među nagrađenim ostvarenjima našli su se filmovi iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i drugih zemalja regiona.

Boravak na Krku bio je i prilika za susrete sa predstavnicima turističkog sektora i razmenu iskustava o razvoju i promociji destinacija. Živanović je razgovarao i sa gradonačelnikom Krka Darijom Vasilićem o iskustvima, izazovima i mogućnostima saradnje u oblasti turizma.

Priznanje sa Krka još jedno je u nizu potvrda rada Turističke organizacije Zlatibor na savremenoj promociji destinacije i njenom predstavljanju domaćoj, regionalnoj i međunarodnoj publici.