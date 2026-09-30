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Trenutno se iz naših 15 bunara crpi oko 259 litara vode u sekundi što je mnogo manje od proseka, saopšteno je iz lozničkog JP "Vodovod i kanalizacija" koje ističe da se njihov sistem vodosnabdevanja oslanja na podzemne vode aluviona reke Drine. Već skoro dve nedelje vodostaj Drine na mernoj stanici Radalj nalazi se na nivou biološkog minimuma, što direktno utiče na izdašnost naših vodozahvatnih objekata, ističu iz preduzeća.

Zbog ove situacije ponovo je korisnicima upućen apel da u narednom periodu racionalno i odgovorno koriste vodu. Kako objašnjavaju iz preduzeća u uslovima smanjene izdašnosti izvorišta i istovremeno povećane potrošnje, dolazi do pada pritiska u mreži, a time su posebno ugroženi potrošači na periferiji, u višim visinskim zonama, gde povremeno ostaju bez urednog vodosnabdevanja. Iz "Vodovoda" objašnjavaju da se zbog niskog vodostaja Drine smanjila izdašnost njihovih bunara što direktno utiče na vodosnabdevanje. U jutarnjim satima iz preduzeća su razgovarali sa ljudima na HE ‘’Zvornik’’, nalazi se uzvodno na Zvorničkom jezeru, koji su počeli da puštaju više vode, i u deset sati je povećan vodostaj.

Foto: Kurir/T.I.

- Očekujemo da će oni to nastaviti i da će se u toku noći, ili u toku sutrašnjeg dana vodosnabdevanje normalizovati. Naš sistem radi bukvalno na minimumu, letos smo upućivali apel za namensku potrošnju kada je bilo isporučivano 360 litara u sekundi, a sad nam je izdašnost osetno manja. Trenutno vodostaj varira, potrebno je da bude stabilan nekih šest sati da bi se osetili pozitivni efekti, a čim se to desi poboljšaće se i stanje u sistemu. Imali smo preko celog leta zaista odličnu izdašnost, iz HE ''Zvornik'' su nam izlazili u susret, i očekujemo da se i sada problem reši – kaže Marko Putrić, direktor lozničkog "Vodovoda".

Foto: Kurir/T.I.